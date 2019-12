Impeachment in Amerika : Schon Bill Clinton musste eine Amtsanklage überstehen

Fünfundfünfzig Mitglieder des Repräsentantenhauses werden an diesem Mittwoch zum zweiten Mal in ihrer Abgeordnetenzeit im Kapitol über eine Amtsanklage gegen einen amerikanischen Präsidenten abstimmen. Erst zum dritten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten kommt es aller Voraussicht nach zu einem Impeachment. Das erste Mal traf es 1868 Andrew Johnson. Die Umstände waren besondere. Der Bürgerkrieg lag erst wenige Jahre zurück und der Demokrat war als vormaliger Vizepräsident nach dem Attentat auf den Republikaner Abraham Lincoln ohne Wahl ins Amt gekommen. Der Anlass war ein Streit zwischen Präsident und Kongress über die Entlassung des Kriegsministers. Letztlich wurde Johnson freigesprochen.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen den Demokraten Bill Clinton liegt erst 21 Jahre zurück. Jene 55 Abgeordnete der ersten Kammer waren schon Ende 1998 dabei, als das Amtsenthebungsverfahren gegen den 42. Präsidenten eingeleitet wurde. Sie sind die einzigen in der Geschichte ihres Landes, die zweimal über „articles of impeachment“ abstimmen dürfen. Eine fragwürdige Ehre.

Kein gefährlicher Angriff auf „die Sicherheit der Republik“

Viele Betroffene sahen sich in den vergangenen Wochen mit ihrer Rolle im Impeachment gegen Clinton konfrontiert. So sagte der Demokrat Jerrold Nadler, der heutige Vorsitzende des Rechtsausschusses, der Donald Trump schon seit vielen Monaten anklagen will, seinerzeit: Mit der Amtsanklage gegen Clinton „senkt man die Hürden für ein Impeachment“. Was der Präsident getan habe, sei kein gefährlicher Angriff auf „die Sicherheit der Republik“, wie der Gründervater George Mason es formuliert habe. Im Sinne der Verfassung sei Clintons Verhalten kein anklagewürdiges Vergehen.

Umgekehrt gibt es auch Zitate des Republikaners Lindsey Graham, des heutigen Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Senat, der seinerzeit dem Repräsentantenhaus angehörte. Er war sogar einer der „House Manager“, welche die Anklage der ersten Kammer im Senat vertraten. Graham sagte seinerzeit im Plenum mit Blick auf Clinton: Er glaube, dieser habe genau das getan, was die Gründerväter unter „Verbrechen“ verstanden. Es müsse sich nicht um eine „Straftat“ handeln, es reiche, wenn man sein Amt benutze, um anderen zu schaden.

Bei allen Unterschieden gibt es auch so manche Parallele zwischen den Amtsanklagen gegen Clinton und Trump. Schon damals war die politische Atmosphäre zwischen den Lagern vergiftet. Der seinerzeitige republikanische „Sprecher“ des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, hatte geradezu eine „konservative Revolution“ ausgerufen. Und was Trump heute eine „Hexenjagd“ nennt, nannte First Lady Hillary Clinton seinerzeit eine „gewaltige rechtsradikale Verschwörung“.

Zwei gegensätzliche Blickwinkel

Bis heute gibt es zwei gegensätzliche Blicke auf die Lewinsky-Affäre, die Clinton, einen der erfolgreichsten Präsidenten Amerikas, fast sein Amt gekostet hätte. Ein Großteil der Demokraten hielt die Affäre des Präsidenten mit der seinerzeit 22 Jahre alten Praktikantin Monica Lewinsky für einen schweren Fehler – moralisch und auch politisch –, aber im Grunde für seine Privatangelegenheit.