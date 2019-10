Urteil zum Mueller-Bericht : Blockade gescheitert

Es ist eine abermalige Niederlage für Donald Trump und Justizminister William Barr. Beide hatten gehofft, sie könnten die Herausgabe von Beweismitteln an das Abgeordnetenhaus blockieren oder zumindest lange verzögern. Doch Bundesrichterin Beryl Howell entschied nun, dass das Ministerium dem Justizausschuss Material aus den Ermittlungen von Sonderstaatsanwalt Robert Mueller zur Verfügung stellen müsse. Bei den Dokumenten handelt es sich um Aussagen und andere Unterlagen, die bislang geheim waren und der Geschworenen-Jury bei den Russland-Ermittlungen vorlagen. Howell hatte die richterliche Aufsicht über die Jury.

Die Bundesrichterin wies in der Urteilsbegründung darauf hin, dass in der Kammer eine rechtlich legitime Untersuchung gegen Donald Trump laufe und dass die Dokumente dafür wichtig sein könnten. Die Republikaner argumentieren, dass die Vorermittlungen der Demokraten zu einem Amtsenthebungsverfahren unrechtmäßig seien, weil das Repräsentantenhaus bislang nicht formal darüber abstimmt habe. Howell, die den District Court in Washington, D.C. leitet, wies das zurück. Eine Resolution des Abgeordnetenhauses sei noch nie notwendig gewesen, um Amtsenthebungsermittlungen einzuleiten, schrieb sie. Auch die Notwendigkeit der Geheimhaltung der Dokumente sei gering. Gegen den Beschluss kann Berufung eingelegt werden.

Das Informationsbedürfnis der Abgeordneten wiege diese Bedenken bei weitem auf. Zudem sei das „Interesse der Öffentlichkeit an einer gründlichen und vollständigen Untersuchung“ des Verhaltens von Präsident Trump einzubeziehen. Und schließlich spiele auch die Blockadehaltung des Weißen Hauses eine Rolle, so die Richterin: „Der Kongress muss erst recht das Material der Geschworenen-Jury einsehen können, wenn es um Dokumente geht, die zu einer Amtsenthebung des Präsidenten führen könnten und wenn die Exekutive bewusst versucht, Wege der Beweiserhebung zu blockieren.“

Die 22-monatigen Ermittlungen von Sonderstaatsanwalt Robert Mueller konzentrierten sich auf die Einmischung von Russen in den Wahlkampf 2016, sowie auf eine mögliche Abstimmung derselben mit der Trump-Kampagne. Außerdem ging es um die Versuche des Präsidenten und seines Teams, entsprechende Untersuchungen zu behindern. Mueller fand Belege dafür, dass Russen mit dem Trump-Team in Kontakt waren und dass russische Angebote, „Dreck“ über Trumps demokratische Konkurrentin Hillary Clinton zu liefern, zum Teil enthusiastisch begrüßt wurden. Eine systematische Zusammenarbeit der Wahlkämpfer mit Russen bewies er nicht. Zur Frage der Justizbehinderung schloss Mueller im Mai, der Präsident könne in diesem Punkt weder überführt noch vollständig entlastet werden.

Bei den Vorermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren geht es um mögliche Trumps Versuche, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für seine Wiederwahlkampagne einzuspannen. Trump verlangte nach Ansicht der Demokraten von Selenskyj, dass dieser Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers anschieben sollte. Außerdem sollte die Ukraine demnach einer Verschwörungstheorie nachgehen, derzufolge Ukrainer in die russischen Manipulationsversuche der Wahl 2016 involviert waren oder diese begingen und sie Russland in die Schuhe schoben. Während Trump versucht haben soll, Selenskyj entsprechend zu beeinflussen, soll seine Regierung um die 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückgehalten haben.

Das Urteil ist ein Rückschlag für Trump und seine Unterstützer, die behaupten, dass die Ermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren nicht rechtens seien. In der vergangenen Woche bezeichnete der Präsident das Vorgehen der Demokraten als „politisches Lynchen“ und zog damit auch die Kritik einzelner Republikaner auf sich.

Richterin Howell betonte nun, dass es sich um ein reguläres juristisches Verfahren handele. Es sei zudem im Interesse aller Parteien, möglichst lückenlose Dokumente für das Verfahren vorliegen zu haben, weil das auch Ungerechtigkeiten vorbeuge. „Eine Amtsenthebung, die auf weniger basiert als auf allen relevanten Beweismitteln, würde das Vertrauen der Bevölkerung in den Prozess beschädigen“, hieß es in dem Urteil. Das Justizministerium hat nun bis kommenden Mittwoch Zeit, um den Abgeordneten die angeforderten Materialien zu übergeben.

Unterdessen ging auch der erste Zeuge in den Impeachment-Ermittlungen vor Gericht. Charles Kupperman, der bis vor kurzem Stellvertreter des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton war, will von einem Bundesrichter entscheiden lassen, ob er aussagen muss oder nicht. Als Grund dafür heißt es in der am Freitag bekannt gewordenen Klage, Kupperman sehe sich mit „unvereinbaren Anweisungen von Legislative und Exekutive“ konfrontiert. Die Demokraten wollen den Spitzenbeamten unbedingt befragen – als Trump am 25. Juli mit dem ukrainischen Präsidenten telefonierte, war Kupperman dabei.