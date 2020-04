Nächster Hotspot Chicago : „Es ist die Hölle, Mann! Es ist der Tod!“

Chicago ist einer der nächsten Corona-Hotspots in Amerika. Im Kongresszentrum entsteht ein Notkrankenhaus, hinter den Kliniken stehen die Kühllaster bereit. Hat die Stadt aus der Not New Yorks gelernt?

3000 Betten: Bürgermeisterin Lightfoot besichtigt das zukünftige Notkrankenhaus in einem Kongresszentrum in Chicago. Bild: AP

Wer eine Zwölf-Stunden-Schicht im Northwestern Memorial Hospital hinter sich hat, dem ist nicht nach reden zumute. „Ich war hier eine Ewigkeit drin. Ich bin wirklich erledigt“, sagt Jerome. Müde Augen blicken aus seinem glänzenden Gesicht. Er trägt noch seine blaue Krankenpflegerhose. Es ist Samstag. Jerome hatte Nachtschicht im größten Krankenhaus Chicagos und sagt, er wolle jetzt einfach nur nach Hause und schlafen. Im Übrigen könne man sich doch denken, was da drin los sei: „Es ist die Hölle, Mann! Es ist der Tod!“ Jerome winkt noch freundlich, dann überquert er die Straße.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Vor dem Haupteingang der Notaufnahme steht ein großes „Thank you“-Schild im Blumenbeet. An der Fensterscheibe hängt ein Plakat: „Was Sie tun sollten, wenn Sie Covid-19-Symptome haben.“ Vor der Rezeption steht ein Tisch, an dem zwei Frauen sitzen, eine Krankenschwester und eine Sicherheitsbeamtin. Vor ihnen liegt ein Stapel Atemschutzmasken. Wer das Gebäude betreten will, wird hier erst einmal befragt. Personen mit eindeutigen Symptomen werden zur Untersuchung in die Covid-Klinik gebracht, die separat von den anderen Stationen eingerichtet wurde.

Die Einzigen, die ohne Gespräch zur Rezeptionistin dürfen, sind die Essenslieferanten. Es ist Mittagszeit. Ein Dutzend Krankenschwestern kommt herbei, um die Pizzakartons und Salatbestellungen abzuholen. An eine längere Mittagspause ist nicht zu denken; die Restaurants haben ohnehin alle geschlossen. Nur wenige Krankenhausangestellte schlendern mittags über den Campus in Downtown Chicago.

Das Northwestern Memorial mit seinen 1900 Ärzten gehört zu den bekanntesten Krankenhäusern der Vereinigten Staaten. Die Corona-Krise ist längst in Chicago angekommen. Die eigentliche Welle erwartet die Metropole im Bundesstaat Illinois aber erst in etwa einer Woche. Am Sonntag vermeldete Gouverneur Jay Pritzker 43 neue Covid-Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Insgesamt sind in Illinois nun 720 Menschen an dem Coronavirus gestorben – so viele, wie in New York derzeit an einem Tag sterben.

Fast 21.000 bekannte Infektionsfälle gibt es in Illinois. Damit steht der Bundesstaat an achter Stelle in der nationalen „Rangliste“. Chicago mit seinen 2,7 Millionen Einwohnern gilt mit 8600 Fällen und 277 Toten als einer der nächsten Hotspots – auch wenn die Zahl der Fälle, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, zuletzt leicht zurückging.

„Wir erwarten den Höhepunkt nächste Woche“

„Wir sind gut vorbereitet“, sagt Demetrios Kyriacou. Im Northwestern Memorial habe man die Zahl der Intensivstationen auf drei erhöht. Dort kümmere man sich ausschließlich um Covid-Patienten. Intensivpatienten mit anderen Erkrankungen hätten inzwischen ihre eigene Station. Kyriacou arbeitet als Notfallmediziner in der Klinik. Er ist zudem Professor an der „Feinberg School of Medicine“, der medizinischen Fakultät der Northwestern University. Seine Spezialgebiete: Notfallmedizin und Epidemiologie.