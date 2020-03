Gesundheitssystem in Amerika : Wie weiter mit Obamacare?

Kim aus Massachusetts bittet um ein „Wunder“, weil ihr Vater Ken einen Unfall hatte. Der Lastwagenfahrer, der herzkrank ist und Diabetes hat, ist krankenversichert. Er soll aber 3200 Dollar für Arzt- und Medikamentenrechnungen zahlen. Karen aus North Dakota muss ihren Job kündigen, um sich auf den Kampf gegen den Krebs und eine Chemotherapie zu konzentrieren. Sie braucht mehrere tausend Dollar, weil sie ihre Krankenversicherung verliert und erst in ein paar Monaten als Rentnerin versorgt sein wird. Die Eltern von Matthew aus Kalifornien, der mit acht Jahren am Herzen operiert werden musste, sammelten fast 10.000 Dollar für ihren Verdienstausfall und Eigenanteil an den Krankenhauskosten. Auf gofundme.com finden sich viele solche Geschichten, weil viele Amerikaner verzweifelt sind und „Crowdfunding“ im Netz ihre letzte Hoffnung ist. Auf der Plattform sammelt ein Drittel der Spendenaufrufe mittlerweile für Patienten in Not – 250.000 solche Hilferufe bringen im Jahr laut den Betreibern 650 Millionen Dollar ein.

Hunderttausende Amerikaner verschieben Arztbesuche, weil sie sich Behandlungen und Medikamente nicht leisten können. Fast 28 Millionen verzichten gleich auf eine Krankenversicherung. Und eine unbekannte, von Experten auf Hunderttausende geschätzte Anzahl Menschen stirbt, weil ihre Gesundheit zu teuer ist. Es war die heutige Senatorin aus Massachusetts Elizabeth Warren, die 2009 an der Harvard Universität herausfand, dass von 1,4 Millionen Privatinsolvenzen im Jahr mehr als 60 Prozent auf Krankheitskosten zurückgingen. Die Kaiser Family Foundation kam noch sechs Jahre später zu dem Ergebnis, dass eine Million Amerikaner wegen Arzt- und Medikamentenrechnungen bankrott gingen. Da gab es das Krankenversicherungssystem Obamacare schon. Warum können es sich trotzdem so viele Menschen nicht leisten, krank zu werden – und was wollen die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Bernie Sanders anders machen?