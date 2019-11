Trump und die Taliban : Wir brauchen den Deal

Ob China, Iran, Nordkorea oder jetzt die Taliban: Für Trump sind es immer die anderen, die ein Abkommen brauchen. Doch am Hindukusch sitzen die Terroristen am längeren Hebel.

Die Taliban sind ein unerträglicher Partner für Gespräche über die Zukunft Afghanistans. Sie ermorden ihre Landsleute, sie erkennen die gewählte Regierung in Kabul nicht an, sie pflegen Verbindungen zu anderen Terrorgruppen und sie streben eine islamistische Herrschaft an. Kein Wunder, dass sich der amerikanische Präsident beim Truppenbesuch zum Thanksgiving-Fest hartleibig zeigen wollte: Man werde Soldaten am Hindukusch behalten, bis es entweder einen „Deal“ gebe oder Amerika „den totalen Sieg“ errungen habe, verkündete Trump – und bekräftigte zugleich den Plan, mehr als ein Viertel der rund 12.000 dort stationierten Soldaten bald heimzuholen.

Doch Trumps Generäle wissen achtzehn Jahre nach der Vertreibung der Taliban von der Macht in Kabul so gut wie die Terroristen, dass die Alternative für Amerika und seine Partner anders lautet: Nicht Deal oder Sieg, sondern Deal oder einseitiger Rückzug; allenfalls noch: Deal oder fortgesetzte Verwaltung eines in jeder Hinsicht teuren militärischen Gleichstands.

Dass es für ihn „auch gut“ wäre, wenn es keinen Pakt mit den Taliban gebe, muss man Trump denn auch nicht abnehmen. Als füllte er nur immer denselben Lückentext aus, behauptet der Präsident das bei jedem Konflikt: Mal sind es die Chinesen oder die Europäer, die angeblich „verzweifelt“ nach einem Deal im Handelsstreit verlangen. Dann sind es die atomwaffenversessenen Iraner oder Nordkoreaner, die ihn angeblich beknien. Zum Erntedankfest waren nun wieder die Taliban dran.

An Gesprächen mit diesem offenbar nicht zu schlagenden Feind führt kein Weg vorbei. Also ist es gut, dass die Amerikaner sie wieder führen wollen – hoffentlich jetzt unter engerer Einbindung der afghanischen Regierung als beim vorigen Versuch. Es war ja bereits ein Rückzugsabkommen ausgehandelt worden.

Trumps Lust am Großsprech

Weil Trump aus der strategischen Not der amerikanischen Afghanistan-Politik eine taktische Tugend des Trumpismus machen wollte, lud er im September sogar Taliban-Führer nach Camp David ein, um einen großen Frieden zu inszenieren. Dem kamen die Taliban zuvor, indem sie bei einem Anschlag unter anderen einen amerikanischen Soldaten töteten; Trump sagte das treffen ab und beendete die Gespräche.

Nichts deutet darauf hin, dass die Taliban jetzt eher bereit wären, auf Anschläge zu verzichten. Die Lust am Großsprech aber haben die Taliban Trump nicht ausgetrieben. Besser wäre es, wenn er seinen Landsleuten reinen Wein einschenkte: Wir im Westen brauchen den Deal. Denn wir können unsere ursprünglichen Ziele für Afghanistan nicht erreichen, jedenfalls nicht alle.