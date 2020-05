Unruhen wegen George Floyd : Trump droht mit „unbegrenzter Macht des Militärs“

Die Gewalt in Amerika eskaliert. In Detroit wurde ein Demonstrant erschossen, in Oakland ein Polizist. Immer mehr Städte werden zum Schauplatz von Protesten, Vandalismus und Plünderungen. Minnesotas Gouverneur entschließt sich zu einem einmaligen Schritt – und Trump gießt weiter Öl ins Feuer.

Angesichts der eskalierenden Proteste in Folge des gewaltsamen Todes des Schwarzen George Floyd hat Minnesotas Gouverneur angekündigt, die Nationalgarde des amerikanischen Bundesstaates vollständig zu mobilisieren. Das berichtet die „Washington Post“. Das ist ein einmaliger Schritt, die Garde umfasst rund 13.000 Soldaten. Walz sagte weiter, es sei „nichts anderes als ein Segen“, dass bei den Unruhen in Minnesota bislang kein Unschuldiger ums Leben gekommen sei.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat dem Bundesstaat Hilfe der Streitkräfte angeboten. Die Soldaten stünden bereit und könnten „sehr schnell“ vor Ort sein, sagte er im Garten des Weißen Hauses. An die Behörden in den Städten Minneapolis und St. Paul gerichtet fügte er mit Blick auf die jüngste Gewaltwelle hinzu: „Sie müssen härter sein ... Sie können das nicht zulassen.“ Örtlichen Behörden drohte er über Twitter mit dem Einsatz der „unbegrenzten Macht des Militärs“. Die Regierung sei bereit, das nötige zu tun, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Dann werde es auch „viele Festnahmen“ geben

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hingegen verurteilte das harte Vorgehen der Polizei seiner Stadt. Die Beamten seien „sehr heftig und grob“ gewesen und hätten auch gegen friedliche Demonstranten Pfefferspray eingesetzt, sagte de Blasio am Samstag. Der Politiker kündigte eine Untersuchung der Ereignisse an. De Blasio verurteilte zugleich die Gewalt, die in der Nacht zu Samstag von einigen Demonstranten ausgegangen war. Manche seien mit dem Vorsatz gekommen, Polizisten zu verletzen, sagte er. „Das können wir absolut nicht hinnehmen.“

In der Nacht zum Samstag waren in den Vereinigten Staaten zwei Menschen ums Leben gekommen. In Detroit starb ein Demonstrant durch Schüsse aus einem fahrenden Fahrzeug. Das berichtete der „Boston Globe“ unter Berufung einer Sprecherin der dortigen Polizei. Demnach wurden am Freitag kurz vor Mitternacht (Ortzeit) im Unterhaltungsviertel Greekstown aus einem Sportgeländewagen auf eine Menschenmenge gefeuert, die wegen des Todes von George Floyd protestierten. Dabei wurde ein 19 Jahre alter Mann getroffen. Im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Zudem wurden später in Oakland einem CNN-Bericht zufolge zwei Polizisten des Federal Protective Service von Schüssen getroffen. Einer von ihnen tödlich. Der Service ist die uniformierte Abteilung der Sicherheitspolizei des amerikanischen Heimatschutzministeriums. Laut Angaben der Polizei von Oakland demonstrierten rund 7500 Menschen wegen des Todes von George Floyd in der Metropole an der amerikanischen Westküste. Dabei kam es der Polizei zufolge zu Vandalismus und zu Plünderungen. Eine nicht näher benannte Zahl von Verdächtigen sei festgenommen worden.

In Atlanta im Bundesstaat Georgia sowie in angrenzenden Städten im Umland wurde nach Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt der Ausnahmezustand erklärt. Rund 500 Mitglieder der Nationalgarde von Georgia sollten eingesetzt werden, um Menschen und Eigentum zu schützen, schrieb der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, am frühen Samstagmorgen auf Twitter.