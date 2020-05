Nach Tod von George Floyd : „Absolutes Chaos“

Nach Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt ist für die Stadt Atlanta im Bundesstaat Georgia sowie weitere Städte im Umland der Ausnahmezustand erklärt worden. Rund 500 Mitglieder der Nationalgarde von Georgia sollen eingesetzt werden, um Menschen und Eigentum zu schützen, schrieb der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, am frühen Samstagmorgen auf Twitter.

Atlantas Bürgermeisterin Keisha Bottoms hatte Medienberichten zufolge darum gebeten, nachdem es am Freitag zu Gewalt bei den Protesten nach dem Tod des Schwarzen George Floyd gekommen war. Demonstranten griffen unter anderem das Hauptquartier des Senders CNN an.

Der Sender zeigte Live-Bilder aus der eigenen Zentrale, auf denen zu sehen war, wie Demonstranten von außerhalb Objekte auf Polizisten im Eingangsbereich des Senders warfen. Auf der Webseite des Lokalsenders WRCB TV war unter anderem ein Foto eines brennenden Autos zu sehen.

Ausgangssperre bringt Minneapolis keine Ruhe

Der 46 Jahre alte George Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Staat Minnesota gestorben. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde am Freitag des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Floyd hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, wie ein Video festgehalten hatte. Floyd wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Auch in anderen amerikanischen Städten kam es in der vierten Nacht in Folge zu Protesten, die vereinzelt in Gewalt ausarteten.

In Detroit kam ein Demonstrant durch Schüsse ums Leben. Das berichtete der „Boston Globe“ unter Berufung einer Sprecherin der dortigen Polizei. Demnach wurden am Freitag kurz vor Mitternacht (Ortzeit) im Unterhaltungsviertel Greekstown aus einem Sportgeländewagen mehrere Schüsse auf eine Menschenmenge abgefeuert, die wegen des Todes von George Floyd protestierten. Dabei wurde ein 19 Jahre alter Mann getroffen. Im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

In Minneapolis gingen Tausende trotz Ausgangssperre auf die Straßen. Die „New York Times“ schrieb von einem „absoluten Chaos“. Reporter des Senders CNN berichteten in der Nacht zu Samstag, weder Soldaten der Nationalgarde noch Polizisten seien zu sehen. An den Protesten beteiligten sich demnach Schwarze ebenso wie Weiße. Fernsehbilder zeigten, wie Demonstranten in der Stadt auf einer Schnellstraße marschierten. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Bin ich der nächste?“ und „Ohne Gerechtigkeit kein Frieden“.

Zu sehen waren neben Bildern von friedlichen Protesten in Minneapolis auch wieder welche von in Brand gesteckten Autos. Infolge von Floyds Tod war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in Minneapolis gekommen. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hatte am Freitag die Ausgangssperre für Minneapolis und die Nachbarstadt St. Paul verkündet, die um 20.00 Uhr (Ortszeit/3.00 MESZ) in Kraft trat.

Auch aus New York, Los Angeles, Dallas, Louisville und anderen Orten wurden Proteste gemeldet. Vor dem Weißen Haus in Washington versammelten sich ebenfalls Demonstranten. Einige von ihnen stießen Barrikaden um.

Trumps voraussichtlicher Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl im November, Joe Biden, warf dem amerikanischen Prädienten vor, ausgerechnet in einer für viele Amerikaner schmerzvollen Zeit zur Gewalt aufzurufen. „When the looting starts, the shooting starts“ (Beginnt das Plündern, beginnt das Schießen), hatte der Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter gedroht. Twitter markierte den Tweet als gewaltverherrlichend. Zahlreiche Kommentatoren kritisierten die Äußerung, die ein Zitat mit rassistischen Untertönen aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung ist.

Trump schrieb später auf Twitter, sein Tweet beziehe sich nicht auf Sicherheitskräfte, die auf Demonstranten schießen könnten, sondern auf Schüsse, die in der Vergangenheit am Rande von Demonstrationen gefallen seien: „Ich will nicht, dass das passiert, und das bedeutet die Äußerung von gestern Abend.“