Trump macht Wahlkampf : Letzte Hoffnung China-Bashing

„Jetzt wieder aufmachen:“ Am 17. April forderten Hunderte Trump-Anhänger in Michigan die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen. Bild: dpa

Aus der Ferne mag es wirken, als könne sich Donald Trump nicht entscheiden, wem er Amerikas Corona-Probleme anlasten möchte. Konzentriert sich hier ein um seine Wiederwahl bangender Republikaner darauf, den oppositionellen Demokraten Versagen und Undankbarkeit zu unterstellen? Oder ist vornehmlich ein amerikanischer Oberbefehlshaber bemüht, China als Urheber einer Weltkrise zu brandmarken und dadurch den Aufstieg eines strategischen Rivalen zu bremsen? Am Wochenende rief Trump einerseits die Bürger zum Aufstand in Bundesstaaten auf, in denen demokratische Gouverneure noch keine Entwarnung geben mögen und strenge Ausgangsbeschränkungen in Kraft bleiben sollen. Andererseits gab er seine zwischenzeitliche Zurückhaltung gegenüber China wieder auf und drohte Peking mit „Konsequenzen“, sollte es wissentlich die Pandemie befördert haben.

Bei näherem Hinsehen entpuppt sich beides schnell als Teil des amerikanischen Präsidentenwahlkampfes. Denn der entwickelt sich gerade zu einem Überbietungswettbewerb in der Frage, wer harscher gegen China vorgeht. Die Demokraten sind entschlossen, Trump das im Land verbreitete Ressentiment gegen den asiatischen Konkurrenten nicht wieder allein zu überlassen. Viele republikanische Senatoren und Abgeordnete wiederum sehen in verschärftem China-Bashing erst recht ihre letzte Chance, sich im November trotz Rezession zu behaupten. Die Wahlkampfstäbe von Trump wie vom Demokraten Joe Biden haben längst Werbespots mit chinafreundlichen Äußerungen des jeweils anderen zusammengetragen. Dass ausgerechnet der Präsident das Spiel zwischendurch nicht mehr mitspielen wollte, brachte viele Konservative zur Verzweiflung.

Xi machte Trump Hoffnung

Doch der Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte es Ende März in einem Telefonat offenkundig vermocht, Trump neue Hoffnung auf einen großen Handelsdeal einzuflößen, der nach der Corona-Krise die Wirtschaft zum Glühen brächte. Um diese Aussicht nicht zu gefährden, hörte der amerikanische Präsident auf, vom „chinesischen Virus“ zu reden – noch wenige Tage vorher hatte sein Außenminister Mike Pompeo eine G-7-Erklärung platzen lassen, weil sich Amerikas europäische und japanische Verbündete weigerten, statt der Bezeichnung „Sars-CoV-2“ das Wort „Wuhan-Virus“ zu verwenden.

Nach Trumps Wende starteten Republikaner eine große Kampagne, die ihren Parteiführer an seine Wurzeln als oberster China-Beschimpfer erinnern sollte. Wie immer, wenn Trumps Geistesbrüder das Gehör des Präsidenten suchen, spannten sie den Sender Fox News dazu ein. Im Zentrum stehen dabei verschiedene Varianten der unbewiesenen Hypothese, das neuartige Coronavirus sei aus einem chinesischen Labor entwichen. Die vielfältigen Vertuschungen der chinesischen Führung fachen die spekulativen Lauffeuer kräftig an.