Wegen Corona-Pandemie : Michael Cohen soll vorzeitig aus Haft entlassen werden

Michael Cohen arbeitete mehr als ein Jahrzehnt für Donald Trump. (Archivbild) Bild: AP

Der frühere Anwalt Trump sollte in einem New Yorker Gefängnis seine dreijährige Haftstrafe verbüßen. Weil es in der Haftanstalt mehrere Covid-19-Fälle gibt, soll Michael Cohen nun aus der Zelle in den Hausarrest.