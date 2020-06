Trumps früherer Pentagon-Chef : Mattis macht mobil

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Man dürfe sich auch nicht von einigen Menschen ablenken lassen, die bei den Protesten die Gesetze brächen, schrieb Mattis. Zehntausende folgten ihrem Gewissen und seien auf der Straße, um „darauf zu bestehen, dass wir unsere Werte einhalten, unsere Werte als Menschen und unsere Werte als Nation.“ Alle, die in ihrem Amt die „Verfassung verächtlich“ machten, müssten zur Verantwortung gezogen werden. „Wir wissen, dass wir besser sind als der Missbrauch exekutiver Macht, dessen Zeugen wir am Lafayette Square geworden sind“, hieß es in dem Text. Auf dem Platz in Washington waren friedliche Demonstranten am Montag mit Tränengas vertrieben worden, als Trump eine Kirche besuchen wollte. Trump reagierte wütend auf die Kritik seines früheren Verteidigungsministers. Vielleicht das einzige, was Barack Obama und er gemeinsam hätten, sei, dass sie beide „die Ehre hatten, James Mattis zu feuern“ twitterte er am Abend.