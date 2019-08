Aktualisiert am

Am 6. September erstmals live : Frühere Trump-Sprecherin arbeitet künftig für Fox News

Sarah Sanders, die frühere Sprecherin des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, arbeitet künftig für Fox News. Sanders werde dort ab September mit „Kommentaren und politischen Analysen“ auftreten, teilte der rechtsgerichtete amerikanische Fernsehsender am Donnerstag mit. Fox News berichtet überwiegend freundlich über den Präsidenten und wird von Trump regelmäßig geschaut.

Sie sei „mehr als stolz“ darauf, dem „unglaublichen Team“ von Fox-News-Mitwirkenden beizutreten, erklärte Sanders. Die 37-Jährige war Ende Juni aus dem Amt der Sprecherin des Weißen Hauses ausgeschieden. Sie war wegen ihres oft konfrontativen Auftretens gegenüber Journalisten eine höchst umstrittene Figur.

Trump überschüttete Sanders aber damals zu ihrem Abschied mit Lob und rühmte sie als „Kriegerin“. Sanders wiederum bekundete zu ihrem Rücktritt: „Ich liebe den Präsidenten.“ Sie kündigte damals an, eine treue Unterstützerin Trumps zu bleiben.

Ihren ersten Auftritt bei Fox News wird Sanders am 6. September in der Morgensendung „Fox & Friends“ haben, wie der Sender ankündigte. Die Sendung wird häufig von Trump geschaut, von ihr lässt er sich offenkundig auch immer wieder in seiner Themensetzung inspirieren.

Allerdings ist das in den vergangenen Jahren sehr enge Verhältnis zwischen Trump und Fox News zuletzt abgekühlt. In jüngster Zeit übte der Präsident immer wieder Kritik an dem Sender. Trump missfiel vor allem, dass Fox News die Auftritte von Präsidentschaftsbewerbern der oppositionellen Demokraten bei Bürgerversammlungen übertrug und dass Fox-News-Umfragen ihn schlecht aussahen lassen.