Flugzeug abgeschossen? : Warum Trump Iran keinen Vorwurf macht

Es ist gut möglich, dass die Angehörigen der 176 getöteten Passagiere und Besatzungsmitglieder der Ukrainian International Airlines nie genau erfahren werden, was am frühen Mittwochmorgen wohl zum Abschuss des Flugzeugs kurz nach dessen Start in Teheran führte. Die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde beispielsweise können ein Lied davon singen, wie konsequent Iran selbst in Zeiten relativer Entspannung seine Streitkräfte von internationalen Ermittlungen abschirmt. Dass sie sich ausgerechnet jetzt einer umfassenden Untersuchung öffnen, erscheint schwer vorstellbar.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Nach den zuletzt bekanntgewordenen Informationen aber ergibt sich nur noch ein plausibles Szenario. Demnach waren die Iraner in den Stunden nach ihren Raketenangriffen auf zwei irakische Stützpunkte mit amerikanischer Truppenpräsenz hochnervös, weil sie noch nicht wissen konnten, dass Trump seine Vergeltungsdrohung nicht wahrmachen würde. Um den internationalen Flughafen Teheran oder andere Einrichtungen in dessen Nähe zu schützen, brachten sie also taktische Flugabwehrraketen in Stellung, die sie im vorigen Jahrzehnt von Russland gekauft hatten. Sie ordneten aber keine Startverbote am Flughafen an – entweder, um ihre Nervosität nicht zu zeigen, oder gar, um die internationalen Flugpassagiere gleichsam als Schutzschilde gegen etwaige Angriffe zu nutzen.

Die Passagiere von Flug PS752 haben vermutlich quälende Minuten erlebt, nachdem die Abfangrakete offenbar außerhalb des Flugzeugs detonierte, die Verkehrsmaschine aber nicht zur Explosion brachte. Die Piloten scheinen noch versucht zu haben, mit dem brennenden Flugzeug umzukehren, schafften aber keine Landung mehr. Sehr wenig spricht dafür, dass das iranische Militär das Verkehrsflugzeug mit Absicht abschoss; an Bord waren nach Angaben aus Kiew 82 Iraner, 63 Kanadier und auch etliche Europäer. Warum die üblichen Schutzvorkehrungen im iranischen Militär gegen irrtümliche Abschüsse nicht gegriffen haben, dürfte noch lange Gegenstand von Spekulationen bleiben.

Satellitenbilder und abgehörte Kommunikation

Offiziell hat bisher nur die kanadische Regierung mitgeteilt, dass sie – aufgrund von Erkenntnissen eigener und befreundeter Geheimdienste – von einem womöglich versehentlichen Abschuss des Flugzeugs ausgehe. Sie dürfte sich dabei im Wesentlichen auf die Informationen gestützt haben, von denen amerikanische Sicherheitsbehörden am Donnerstag berichteten. In erster Linie sind das offenbar Bilder von amerikanischen Satelliten. Diese dienen zwar eigentlich der rechtzeitigen Warnung vor anfliegenden Langstreckenraketen, hatten aber auch im Fall des 2014 über der Ukraine abgestürzten Flugzeugs der Malaysian Airlines den Abschuss durch eine russische Flugabwehrrakete belegen können. Außerdem wollen die Amerikaner die Verwendung des Radars bemerkt haben. Überdies ist von abgefangener Kommunikation iranischer Funktionsträger die Rede, welche die nun öffentlich gemachte Version der Dinge ebenfalls bestätige.

Die Amerikaner sind ein Erzfeind Irans. Das versucht sich Teheran zunutze zu machen, um die Berichte als erlogene Kriegspropaganda abzuschmettern. Doch gegen diese Schutzbehauptung spricht schon der Umstand, dass die Amerikaner mit dem Material höchst zurückhaltend umgehen. In seinen ersten Einlassungen zum Thema sprach Präsident Donald Trump lediglich von seinem „Verdacht“, dass eine „tragische Sache“ passiert sei, dass „jemand auf der anderen Seite einen Fehler gemacht haben könnte“. Während der Präsident nur von einem „Verdacht“ sprach, legten die Vertreter seiner Geheimdienste in ihren Gesprächen mit Journalisten immer mehr Gewissheit an den Tag: Mit „hoher Sicherheit“ hätten die Iraner das Flugzeug abgeschossen. Trump schimpfte dennoch auch auf einer Kundgebung am Donnerstagabend und in seinen Tweets auf dem Rückflug lieber auf die Demokraten als auf Iran.

Den von ihm vorige Woche befohlenen Drohnenangriff zur Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani in Bagdad stellt Trump mittlerweile konsequent in den Zusammenhang seines Kampfes gegen den islamistischen Terror und nicht gegen das iranische Regime – obwohl die Amerikaner zeitweise faktisch mit Soleimanis Quds-Brigaden verbündet waren, um die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ zu bekämpfen. Das hat damit zu tun, dass er die Rechtmäßigkeit der gezielten Tötung (nach amerikanischem Recht) untermauern will, aber erkennbar auch mit seinem Bestreben, nach seiner faktischen Kriegserklärung an Teheran eine weitere Eskalation des iranisch-amerikanischen Konflikts zu vermeiden.