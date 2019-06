Trump beginnt Wahlkampf : Eigenlob, Attacken und ein paar Witze

Aktualisiert am

New York

Donald Trump startet im Amway Center in Orlando seinen Wahlkampf für 2020. Bild: Reuters

Beim offiziellen Wahlkampfauftakt in Florida kämpft Donald Trump in gewohnt selbstherrlicher Manier gegen die Negativmeldungen der vergangenen Tage an – und behauptet, eine der wichtigsten Bewegungen der Neuzeit begründet zu haben.