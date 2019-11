Entlassung des Marine-Chefs : Ein todernster Streit mit dem Oberbefehlshaber

Auch nach der Entlassung des Marine-Staatssekretärs durch Verteidigungsminister Mark Esper ist im Pentagon keine Ruhe eingekehrt. Entzündet hatte sich die Kontroverse an der Intervention von Präsident Donald Trump in ein disziplinarisches Verfahren gegen einen Angehörigen der Marine-Spezialkräfte „Navy Seals“. Zwei Versionen sind darüber in Umlauf, wie dieser Fall derart eskalieren konnte.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Am Sonntag hatte Esper den Rücktritt Richard Spencers, des zivilen Leiters der Teilstreitkraft, gefordert. In dessen Rücktrittsschreiben, das kurz darauf an die Öffentlichkeit gelangte, nannte Spencer Ordnung und Disziplin in der Marine eine „todernste“ Angelegenheit. Das Leben der Soldaten hänge buchstäblich von der professionellen Ausführung der Aufträge ab. Bedauerlicherweise, schrieb Spencer weiter, habe sich herausgestellt, dass er in dieser Hinsicht nicht mehr die Auffassung des Oberbefehlshabers teile, der ihn ernannt habe. Schon vorher hatte Spencer öffentlich mitgeteilt, er halte die Intervention Trumps zugunsten von Unteroffizier Edward Gallagher für falsch. Die „New York Times“ schrieb, er habe seinerzeit intern gar mit Rücktritt gedroht, was Spencer aber dementiert.

„Zutiefst beunruhigendes Verhalten“

Esper hingegen verwies darauf, dass er sein Vertrauen in Spencer verloren habe. Dessen interne Äußerungen stimmten nicht mit seinen öffentlichen überein und sein Verhalten sei „zutiefst beunruhigend“ gewesen. Im Pentagon hieß es zur Erläuterung, dass Spencer an Esper vorbei versucht haben soll, mit dem Weißen Haus ein „Geschäft“ über den strittigen Fall zu machen. So soll er vorgeschlagen haben, Gallaghers Degradierung zurückzunehmen und ihn als Angehörigen der „Navy Seals“ ausscheiden zu lassen.

Mehr zum Thema 1/

Trump hatte Mitte November die Rücknahme der Degradierung Gallaghers verfügt, die ein Militärgericht im Juli in einem Verfahren wegen Vorwürfen über Kriegsverbrechen angeordnet hatte. Ermittler hatten den Unteroffizier beschuldigt, 2017 im Irak einen verletzten Kämpfer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ erstochen und später neben dessen Leiche posiert zu haben. Ihm wurde zudem vorgeworfen, sich mit Schüssen auf einen unbewaffneten Mann und ein Mädchen des versuchten Mordes schuldig gemacht zu haben. In dem Militärgerichtsverfahren wurde Gallagher aber lediglich für schuldig befunden, mit der Leiche für ein Foto posiert zu haben. Er wurde deswegen in seinem Dienstgrad herabgestuft. Die Marine prüfte nach dem Verfahren zudem noch, ob Gallagher aus den „Navy Seals“ ausgeschlossen werden sollte. Trump schrieb am vergangenen Donnerstag auf Twitter, das werde nicht geschehen. Dann eskalierte der Streit.

„Bei all dem geht es nur um Vergeltung“

Esper wies nach der Entlassung Spencers an, dass Gallagher nicht aus der Spezialeinheit entlassen werde. Angesichts der Umstände sei ein unparteiisches Verfahren unmöglich. Der Unteroffizier selbst sagte im Sender Fox News: „Bei all dem geht es nur um Vergeltung.“ Er wolle Ende des Monats aus dem Dienst ausscheiden, „mit allen Ehren, die ich verdient habe“. Er sei „überglücklich“, dass Trump sich für ihn eingesetzt habe. Der Präsident schrieb auf Twitter, Gallagher werde mit allen Ehren in den Ruhestand gehen.

Trump kündigte an, dass er den derzeitigen Botschafter in Norwegen, den früheren Konteradmiral Kenneth Braithwaite, als Nachfolger Spencers nominieren werde. Das hatte Esper vorgeschlagen. Das Pentagon teilte mit, bis zu dessen Bestätigung durch den Senat werde Spencers bisheriger Stellvertreter Thomas Modley den Posten geschäftsführend übernehmen.