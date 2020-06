Ehemaliger Sicherheitsberater : Boltons Abrechnung

Aktualisiert am

Ein Präsident, der autoritäre Machthaber hofiert, und ein Nationaler Sicherheitsberater, der stolz beschreibt, wie er dem Chef präventive Militärschläge schmackhaft machen wollte: Unter normalen Umständen wäre das Buch von John Bolton Anlass für gleich mehrere Skandale. Doch „Der Raum, in dem es passierte“ bestätigt für viele Beobachter, was sie ohnehin über Donald Trump wissen: dass er seit mehr als drei Jahren dem Land und den internationalen Beziehungen schadet.

Bolton hat sich dieses Buch, das in einer mittlerweile langen Liste von Enthüllungserzählungen über Trump steht, gut bezahlen lassen: zwei Millionen Dollar Vorschuss soll er kassiert haben. Und nachdem die Versuche der Regierung, die Veröffentlichung vor Gericht zu verhindern, gescheitert sind, kann nun jeder lesen, was er über seine 17 Monate im Weißen Haus zu sagen hat.

Keine Aussage beim Verfahren zur Amtsenthebung

Am ärgerlichsten für die Demokraten dürfte sein, wie deutlich Bolton den bisherigen Ermittlungsstand des Kongresses in der Ukraine-Affäre bestätigt. Sie hatten schließlich vergeblich versucht, ihn zu einer umfassenden Aussage im Kongress zu bewegen, als sie Trump des Amtes entheben wollten. Im vergangenen Jahr hatte Bolton sich geweigert.

Jetzt liefert er nicht nur ein eigenes Gedächtnisprotokoll des Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom 25. Juli 2019. Er bestätigt auch, es sei in den Beziehungen mit der Ukraine immer wieder um „die Sache mit Hunter Biden“ gegangen. Trump wollte Selenskyj dazu bringen, Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden anzuschieben, der im Aufsichtsrat einer ukrainischen Gasfirma gesessen hatte. Damit die Ukrainer ihm so beim Wahlkampf helfen sollten, hielt Trump rund 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurück.

Xi um Wahlkampfhilfe gebeten

Das Impeachment-Verfahren gründete sich auf die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Justizbehinderung. Bolton, der Trumps Amtsführung mit den Worten „Justizbehinderung als Lebensstil“ charakterisiert, stellt sich selbst in diesem Zusammenhang im besten Licht dar. Er habe natürlich zu jenen gehört, die vor der ausufernden Rolle von Trumps inoffiziellem Ukraine-Strippenzieher Rudy Giuliani warnten. Bolton selbst und Außenminister Mike Pompeo hätten Trump immer wieder gebeten, die Militärhilfe freizugeben, die die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland so dringend benötigt habe. Fiona Hill, die ehemalige Russland-Expertin des Nationalen Sicherheitsrates, hatte Bolton vor dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses mit den Worten zitiert, er sei nicht Teil eines „wie auch immer gearteten Drogendeals“, den Trumps Leute in Sachen Ukraine zusammenkochten. Das Zitat sei akkurat, heißt es im Buch.

Auch andere für Trump potentiell schädliche Stellen des Buches waren schon vor dem Erscheinen bekannt geworden. So beschreibt Bolton, wie der Präsident bei zwei Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping versucht habe, auch diesen für seine Wiederwahl einzuspannen. Im Dezember 2018 bot Trump demnach an, die Zölle gegen China deutlich abzuschwächen, wenn die Chinesen mehr amerikanische Produkte kaufen würden. Dabei ging es vor allem um landwirtschaftliche Exporte und damit um Trumps Chancen in agrarisch geprägten Bundesstaaten. Dessen Bereitschaft, die Zölle im eigenen politischen Interesse zu senken, sei „atemberaubend“ gewesen, schreibt Bolton.

Bei einem weiteren Treffen im japanischen Osaka im Sommer 2019 habe Trump Xi direkt aufgefordert, ihm zu helfen. „Trump lenkte das Gespräch dann schockierenderweise auf die kommenden amerikanischen Wahlen, spielte auf die Wirtschaftskraft der Chinesen an und bat Xi, ihm beim Wahlsieg zu helfen“, so Bolton. Der Präsident habe direkt über die Interessen amerikanischer Weizen- und Sojabohnenbauern gesprochen. Wenn diese mehr Waren nach China verkaufen könnten, würde das auch seiner Wiederwahl helfen.

Bolton schildert auch, dass Trump die Lager für Uiguren in China gutgeheißen habe, die in Amerika oft Konzentrationslager genannt werden. Der amerikanische Präsident habe gesagt „dass Xi mit dem Bau der Lager fortfahren solle, von denen Trump dachte, dass sie genau das Richtige seien“, heißt es im Buch.