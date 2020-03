In Amerika : Präsidentschaftsbewerberin Warren will aus Rennen aussteigen

Nachdem New Yorks ehemaliger Bürgermeister Bloomberg aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ausgestiegen ist, will nun auch Elizabeth Warren hinwerfen.

Zwei Tage nach dem „Super Tuesday“ in Amerika ist Elizabeth Warren aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ausgestiegen. Die Senatorin aus Massachusetts zieht damit die Konsequenzen aus ihrem Abschneiden in den Vorwahlen in bisher 18 Bundesstaaten. In keinem einzigen lag sie vorn; sogar in ihrer politischen Heimat in Neuengland gewann der frühere Vizepräsident Joe Biden. Mit ihrem Rückzug wird das Präsidentschaftsrennen der Demokraten nun endgültig zu einem Duell zwischen dem früheren Vizepräsidenten Biden und dem linken Senator Bernie Sanders.

Offen ist noch, ob die 70 Jahre alte frühere Harvard-Professorin, die – wie Sanders – als linke Kandidatin antrat, eine Wahlempfehlung abgeben wird. Am Mittwoch war bereits der Multimilliardär Michael Bloomberg aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausgestiegen.

Warren war aussichtsreich in das Rennen eingestiegen und hatte über längere Zeit in nationalen Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern weit vorne gelegen. Doch in den ersten vier Vorwahlstaaten hatte sie nur schwach abgeschnitten und auch am „Super Tuesday“ bei Abstimmungen in 14 Bundesstaaten enttäuscht.

Der sogenannte Superwahltag ist im Präsidentschaftsrennen der Demokraten von zentraler Bedeutung. Vergeben werden rund ein Drittel der Delegierten, die bei einem Parteitag im Juli über den Herausforderer von Präsident Donald Trump entscheiden – 1357 von insgesamt 3979.

Mehr zum Thema 1/

Warren vertritt ähnliche Positionen wie Sanders. Sie warb im Wahlkampf für eine gesetzliche Krankenversicherung für alle sowie für höhere Steuern für Reiche. Die frühere Jura-Professorin hatte sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben und wollte die Macht von Großkonzernen beschneiden.