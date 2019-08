Wirtschaft in Amerika : Trumps Sommer des Missvergnügens

Donald Trump ist wieder zurück aus seinem Sommerurlaub. Eine politische Auszeit waren die zehn Tage in seinem Golfclub in Bedminster nicht. Bild: AFP

Am späten Sonntagabend kehrte der amerikanische Präsident aus einem zehntägigen Urlaub in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, ins Weiße Haus zurück. Eine politische Auszeit war Donald Trump nicht vergönnt gewesen. Zwei Massaker hatten nicht nur Reisen zu den Tatorten in Dayton und El Paso erforderlich gemacht, sondern auch eine Debatte über das Waffenrecht neuerlich entfacht, in der er nichts zu gewinnen hat. Er muss wählen zwischen den Interessen seiner Kernklientel auf dem Lande und den besorgten Müttern in Amerikas Vorstädten Amerikas – just jenen Leuten, die er zuvor schon mit seinen Angriffen auf dunkelhäutige Abgeordnete der Demokraten verärgert hatte.

Was Trump in Bedminster aber die größten Sorgen bereitet haben dürfte, war die Wirtschaftslage des Landes. Signale eines bevorstehenden Konjunktureinbruchs muss er als ernste Bedrohung empfinden. Ohne Boom würde seine Hauptbotschaft verhallen. Diese lautet seit jeher: Lasst euch nichts erzählen über Skandale und Chaos im Weißen Haus. Schaut euch doch um: Amerika gehe es so gut wie nie.

Aktueller Anlass für die Rezessionsängste war eine verdrehte Zinskurve am Anleihemarkt: Kurzfristige Staatsanleihen werfen mehr Rendite ab als langfristige. Da das Phänomen als Konjunkturindikator gilt, erlebte der Dow Jones in der vergangenen Woche seinen schlimmsten Tag des Jahres. Weil zudem der Zollkonflikt mit China schwelt und die Zeitungen ausführlich über die handelspolitischen Kosten von Trumps Protektionismus für den amerikanischen Verbraucher schreiben, wurde der Präsident nervös. So wurde berichtet, er habe eine Reihe von Konzernchefs und sonstigen Finanzgrößen angerufen und diese nach ihrer Meinung gefragt.

Schon vor den hektischen Tagen an der Wall Street hatte er einen Sonderzoll für einige Produkte aus China verschoben. Vor allem Mobiltelefone und Laptops werden nicht, wie ursprünglich vorgesehen, von September an mit einem zusätzlichen Strafzoll belegt, sondern – womöglich – erst von Mitte Dezember an. Angeblich um Auswirkungen für die Konsumenten zu Beginn des Schul- und Studienjahres zu vermeiden. Tatsächlich mutmaßen Ökonomen, Trump mache Zugeständnisse, weil er merke, dass er sich an China verhoben habe. Kanada, Mexiko und Südkorea habe er mit der schieren Macht der größten Volkswirtschaft der Welt neue Handelsverträge abpressen können, mit Peking sei dies anders. Und inzwischen bekämen die Amerikaner die Folgen zu spüren.

Trumps Strategie nutzt sich ab. Ein Ökonom drückte es so aus: Bislang habe er stets erst das Baby selbst ins Wasser geworfen, sei dann hinterher gesprungen und habe sich schließlich als Retter inszeniert. Das funktioniere nun nicht mehr. In Bedminster saß der Präsident mit seinen Wirtschaftsberatern zusammen, um die Lage zu besprechen. Die öffentliche Reaktion verlief nach bekannten Muster: Ablenkungen und die Verbreitung von Verschwörungstheorien.