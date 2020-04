Hoffnung für die Demokraten : Trumps Kandidat verliert Richterwahl in Wisconsin krachend

Im Bundesstaat Wisconsin haben die Demokraten einen für alle Parteien überraschend deutlichen Sieg errungen, der für die kommende Präsidentenwahl besondere Bedeutung erlangen könnte: Die liberale Richterin Jill Karofsky wurde in das Oberste Gericht des Staates gewählt und verdrängt dort den Favoriten von Präsident Donald Trump, den konservativen Richter Daniel Kelly.

Das Ergebnis der Wahl ist ebenso ungewöhnlich, wie es deren Umstände waren: Der Urnengang wurde trotz Corona-Pandemie abgehalten, weil die Republikaner darauf bestanden. Dass ein amtierender Richter des Supreme Courts sich einem Herausforderer geschlagen geben muss, ist erst zum zweiten Mal innerhalb von Jahrzehnten geschehen, der Vorteil der Herausforderin enorm: Karofsky setzte sich mit mehr als 120.000 Stimmen Vorsprung von Kelly ab. Normalerweise geben bei solchen Wahlen in Wisconsin höchstens ein Viertel so viele Stimmen den Ausschlag.

Warum Wisconsin wichtig wird

Das Ergebnis vom Montagabend (Ortszeit) beflügelt Hoffnungen der Demokraten für die kommende Präsidentenwahl. Strategen beider Parteien mutmaßen, dass in Wisconsin der Zweikampf zwischen Trump und dessen noch ungekröntem Herausforderer Joe Biden entschieden werden könnte. In dem Bundesstaat schwelt jedoch schon lange ein Streit über das Wahlrecht.

Das bevorzugt derzeit die Republikaner. Die hatten ihre Macht dazu genutzt, die Wahlkreise so zuzuschneiden, dass demokratische Konkurrenten vielerorts kaum noch eine Chance haben. Jetzt wollen die Republikaner in Wisconsin 200.000 Menschen aus dem Wählerverzeichnis löschen, die sich nicht wie verlangt binnen 30 Tagen bei der Wahlbehörde zurückgemeldet haben. Die Republikaner argumentieren, sie seien wohl fortgezogen; die Demokraten sehen darin eine weiteren Versuch, den Ausgang der Wahl zu manipulieren. Die Maßnahme dürfte vor allem ihre potentiellen Wähler treffen. 2016 hatte Trump in dem Bundesstaat mit weniger als 23.000 Stimmen Vorsprung vor Hillary Clinton gewonnen.

Der Streit über das Wahlrecht liegt schon dem Supreme Court von Wisconsin vor, der darüber bald urteilen wird. Deshalb ist es so wichtig, wer auf der Richterbank sitzt. Die neugewählte Richterin Karofsky könnte in dem Verfahren den Ausschlag geben.

Weil die Wahl so wichtig war, hatte auch Präsident Trump sich mit Verve in die politische Schlacht von Wisconsin gestürzt. Er setzte insgesamt drei Tweets zugunsten seines Favoriten ab. Noch am Wahltag forderte er seine Follower in dem Bundesstaat auf: „Geht raus und stimmt JETZT für Richter Daniel Kelly.“ Die Corona-Pandemie hatte Amerika da schon im Griff, die Gesundheitsbehörden empfahlen, alle nicht notwendigen Kontakte einzuschränken.

In Wisconsin war der Wahl ein wochenlanger Streit über die Frage vorausgegangen, ob sie nicht angesichts des sich immer weiter ausbreitenden neuartigen Coronavirus verschoben werden müsste. Dazu konnte der demokratische Gouverneur Tony Evers das von den Republikanern dominierte Parlament nicht bringen. In letzter Minute verfügte er den Schritt selbst. Die Republikaner riefen umgehend den Supreme Court an, der Evers in die Schranken wies. Dem Gouverneur fehlt zu solch einem Schritt die Befugnis.