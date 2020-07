Donald Trump und die Wahrheit : Der Lügenpräsident

20.000 – so viele unwahre Behauptungen aus dem Munde des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat die „Washington Post“ in seiner bisherigen Amtszeit gezählt. 20.000 Mal hat Trump die Wahrheit verbogen, stark verändert, irreführende Fakten verbreitet oder glatt gelogen. Wären auch all die falschen Behauptungen im Wahlkampf mitgezählt worden, hätte er diesen Punkt wahrscheinlich schon wesentlich früher erreicht: 65 Prozent der Aussagen im Wahlkampf wurden als unwahr entlarvt.

Am 20. Januar 2017 wurde Trump ins Amt eingeführt. Millionen schauten zu, sowohl live in Washington als auch im Fernsehen. Für Trump waren es aber nicht genug. Schon einen Tag später behauptete er, seine Amtseinführung sei von mehr Menschen verfolgt worden als jemals zuvor. Schnell wurde diese Behauptung als falsch überführt. Doch Trump bestand darauf. Sein Pressesprecher Sean Spicer musste seinem Präsidenten in seinem ersten Auftritt vor den Journalisten im Weißen Haus beispringen: „Das war das größte Publikum, das jemals bei einer Vereidigung dabei war, sowohl vor Ort als auch weltweit. Punkt“, sagte er. Die Trump-Beraterin Kellyanne Conway versuchte ihrem Präsidenten ebenfalls den Rücken zu stärken. Die von Spicer wiederholten Behauptungen Trumps seien „alternative Fakten“. Damit war schon am Tag nach der Amtseinführung der Ton für Trumps Präsidentschaft gesetzt.

Vier Pinocchios bei klaren Unwahrheiten

Seit diesem Tag hat das Fact-Check-Team der „Washington Post“ Trumps Falschaussagen gesammelt, ausgewertet und katalogisiert. Geholfen hat ihm die Tatsache, dass es schon seit 2007 Äußerungen von Politikern untersucht und einem Bewertungssystem unterworfen hat. Einen Pinocchio (analog einer Sterne-Bewertung) gibt es, wenn die Behauptung größtenteils der Wahrheit entspricht, zwei Pinocchios werden für Halbwahrheiten vergeben. Ist die Äußerung größtenteils falsch, gibt es drei Pinocchios und bei klaren Unwahrheiten verleiht das Team vier Pinocchios.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Damit eine unwahre Behauptung Trumps – in einer Rede, einem Interview, einer Bemerkung zu Journalisten, einem Tweet oder anderswo – Eingang in die Datenbank findet, müsse sie mindestens mit zwei Pinocchios bewertet werden, schreiben die Fact Checker in ihrem im Juni erschienen Buch „Donald Trump And His Assault On Truth – The President´s Falshoods, Misleading Claims and Flat-Out Lies“. Demnach gehen sie jeder Äußerung des Präsidenten nach und versuchen, diese zu verifizieren. „Wir graben uns durch Regierungspapiere, finden relevante Daten, sprechen mit Analysten und Fachleuten und bitten natürlich auch die Mitarbeiter der Politiker, dessen Äußerungen zu erklären und mit Fakten zu belegen“, heißt es in dem Buch.

Auf Hilfe aus dem Weißen Haus können sie dabei nicht rechnen. Die Regierung reagiere in den meisten Fällen gar nicht auf die Anfragen der Journalisten – ganz im Gegensatz zur Regierung Barack Obamas. Diese habe immer viel getan, die Behauptungen des Präsidenten zu rechtfertigen, heißt es in dem Buch. Auch andere Politiker versuchen demnach, eine Pinocchio-Einstufung zu vermeiden. Manche lassen die inkriminierte Behauptung fallen, andere geben zu, dass sie falsch lagen und bitten um Entschuldigung – in einem solchen Fall wird keine Wertung vorgenommen.