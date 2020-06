Golfplatz statt Arbeit? : Donald Trump entscheidet sich gegen „Law and Order“

Amerikas Präsident Donald Trump hatte angekündigt, am Wochenende in Washington bleiben zu wollen und für „Recht und Ordnung“ zu sorgen. Nun ist er doch in Richtung Golfplatz nach Virginia aufgebrochen.

Donald Trump hat nun doch einen Tagesausflug auf einen seiner Golfplätze unternommen. Am Tag zuvor hatte er ein Golfwochenende in New Jersey noch mit der Begründung abgesagt, er wolle in der Hauptstadt Washington bleiben, um für „Recht und Ordnung“ (Law and Order) zu sorgen. Am Samstag fuhr er jedoch zu seinem Golfclub im Ort Sterling im angrenzenden Bundesstaat Virginia, wie mitreisende Journalisten berichteten. Das Weiße Haus machte zunächst keine Angaben dazu, ob Trump zum Golfen oder aus anderen Gründen zu dem Club gefahren war.

Nach dem Sturz mehrerer Statuen bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten hatte Trump am Freitag auf Twitter erklärt, er werde dafür sorgen, dass notwendige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Daher fliege er übers Wochenende nicht in seinen Golfclub in Bedminister im Bundesstaat New Jersey. Die „Brandschatzer, Anarchisten und Plünderer“ seien aber weitgehend gestoppt worden, schrieb er.