Gegen den Rat des Pentagons : Donald Trump begnadigt Kriegsverbrecher

Oberleutnant Clint Lorance trug seine Uniform, als er am Freitagabend das Gefängnis auf dem Armeestützpunkt Fort Leavenworth in Kansas verließ. Ein Militärtribunal hatte Lorance 2013 wegen Mordes zweiten Grades zu neunzehn Jahren Haft verurteilt. Er hatte im Jahr davor in Afghanistan Soldaten seines Zugs befohlen, auf drei Afghanen zu schießen, die auf Motorrädern unterwegs waren. Alle drei Männer waren unbewaffnet, zwei kamen ums Leben. Doch für Donald Trump war Lorance zu hart bestraft worden.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Am Freitag begnadigte der Präsident und Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte den Soldaten nach sechs Jahren Haft. Außerdem mischte er sich in zwei ähnlich gelagerte Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen ein. Er begnadigte einen weiteren Soldaten und nahm die Degradierung eines dritten zurück. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatten Verteidigungsminister Mark Esper und andere Vertreter des Pentagons das Weiße Haus vor dem Schritt gewarnt. Sie fürchten um das Vertrauen in die amerikanische Militärgerichtsbarkeit. Das könnte zum einen die Bereitschaft ausländischer Regierungen schmälern, amerikanische Soldaten in ihren Staaten zu dulden. Das Signal der Milde könnte zum anderen Hemmschwellen in der Truppe schleifen. Trump jedoch teilte mit: „Wenn unsere Soldaten für unser Land kämpfen, dann will ich ihnen das Selbstvertrauen für den Kampf geben.“

Von dieser Philosophie profitierten am Freitag auch der Major Mathew Goldsteyn, der sich nun doch nicht wegen der mutmaßlichen Tötung eines afghanischen Terrorverdächtigen vor einem Militärtribunal rechtfertigen muss. Der „Navy Special Warfare Operator“ Edward Gallagher von der Marine-Eliteeinheit Navy Seals wiederum hatte sein Verfahren schon ausgestanden und war, gemessen an der Anklage, glimpflich davongekommen. Dass er einen zwölf Jahre alten Iraker in amerikanischem Gewahrsam erstochen habe, konnten ihm die Ankläger nicht nachweisen. Denn ein Kamerad Gallaghers, dem sie für seine Zeugenaussage Immunität zugesagt hatten, behauptete vor Gericht überraschend, er selbst habe den Jungen getötet, der auf Seiten der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ gekämpft hatte. Wegen der Immunität ist der Zeuge dafür nicht zu belangen.

Gallagher wurde schließlich nur in einem Anklagepunkt schuldig gesprochen: dafür, dass er neben dem Leichnam des erstochenen Jungen für ein Foto posiert hatte. Er wurde zu vier Monaten Haft sowie einer Geldstrafe verurteilt und überdies degradiert. Letzteres machte Trump am Freitag rückgängig. Gallagher sei schließlich „in fast allen Anklagepunkten für unschuldig erklärt worden“, ließ der Präsident mitteilen.

Begnadigung auch unter Obama

Wie viele Präsidenten vor ihm hat Trump schon mehrmals mit Begnadigungsakten Empörung verursacht. Zum ersten Mal hat er nun aber in Militärverfahren eingegriffen. Auf der Suche nach vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit landeten amerikanische Berichterstatter bei einem Fall von 1971. Damals ordnete Präsident Richard Nixon an, dass ein wegen der Ermordung von 22 Vietnamesen zu lebenslanger Haft verurteilter Soldat lediglich unter Hausarrest gestellt wurde; der Soldat hatte später mit einem Berufungsverfahren Erfolg und kam frei. Hoch umstritten war in Amerika auch einer der letzten Gnadenakte von Trumps unmittelbarem Vorgänger Barack Obama. Er hatte Chelsea Manning begnadigt, die als Hauptmann Bradley Manning Hunderttausende vertrauliche Dokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben hatte und dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt worden war. Ein Kriegsverbrechen mit Todesfolge war das freilich nicht.