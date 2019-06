Präsident ohne Plan : Trump ist nicht zu trauen

Donald Trump ist dabei, die von ihm angezettelte Vertrauenskrise auf eine neue Spitze zu treiben. Früh machte der amerikanische Präsident aller Welt klar, dass er sich um Zusagen seiner Vorgänger nicht schert. Mit der Ankündigung, Strafzölle auf Importe aus Mexiko zu erheben, untergräbt er nun sogar ein von ihm selbst erzwungenes Freihandelsabkommen. Die Lektion für Amerikas Partner wie Widersacher: Auch an seine eigenen Deals fühlt Trump sich nicht gebunden.

Zunächst hatte sich der Präsident vom Pariser Klimaschutzvertrag und vom Atompakt mit Iran losgesagt. Beide Abkommen waren maßgeblich von Washington geformt und durchgesetzt worden, werden vom Weißen Haus nun aber als Ausverkauf nationaler Interessen verteufelt. Die Botschaft an die Welt lautet: Selbst schuld, wenn ihr euch auf Barack Obama eingelassen habt! Dass der Demokrat mit größeren Mehrheiten zum Präsidenten gewählt wurde als er, ficht Trump nicht an.

Er kann sich ja auch darauf berufen, dass seine Wähler Wandel wollten. Doch in einer Welt, in der autoritäre Herrscher mit langem Atem das westliche Modell herausfordern, können sich Demokratien keine flatterhafte Außenpolitik im Rhythmus ihrer Wahlkalender erlauben. Kontinuität heißt nicht Sturheit; Strategiewechsel sind manchmal geboten. Doch sie wollen durchdacht und mit Respekt vor dem Erreichten ins Werk gesetzt werden. Trump ist von Verachtung getrieben, nicht nur für Obamas Errungenschaften. Von den Vereinten Nationen über die Welthandelsorganisation bis zur Nato ist kein Pfeiler von Amerikas historischem Aufbauwerk davor gefeit, dass das Weiße Haus an ihnen rüttelt wie sonst nur Peking oder Moskau.

Trump hat sich in beide Knie geschossen

Nun will Trump Mexiko mit Zöllen in die Knie zwingen, um es zum Erfüllungsgehilfen einer Migrationspolitik zu machen, die er im eigenen Kongress nicht durchsetzen kann. Wie Hohn klingen für Kanada und Mexiko die gleichzeitigen Appelle aus Washington, den Nafta-Nachfolgevertrag schnell zu ratifizieren, in dem beide Länder dem amerikanischen Präsidenten schmerzhafte Zugeständnisse gemacht hatten. Lachhaft ist die Beteuerung der Trump-Regierung, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Trump hat sich vielmehr in beide Knie geschossen: Er verscherzt sich die Aussichten auf eine langfristig gedeihliche Zusammenarbeit mit Mexiko in Migrationsfragen, und er sendet an Peking, Pjöngjang, Teheran oder auch an Brüssel und London die Botschaft, dass man ihm nicht trauen darf.

Was die Krise an der amerikanischen Südwestgrenze angeht, so erhöht nichts den Migrationsdruck so zuverlässig wie eine mexikanische Rezession. Weil die Wirtschaft des Landes ohnehin in einer Krise steckt und Investoren erst beruhigt sein werden, wenn der Handelsvertrag in trockenen Tüchern ist, können sich Zölle verheerend auswirken – und verarmte Mexikaner nach Norden treiben. Dass ein mutwillig geschwächtes Mexiko effektiver dafür sorgen könnte, dass weniger Zentralamerikaner an die Grenze der Vereinigten Staaten gelangen, um dort Asyl zu beantragen, ist auch nicht plausibel.

Trump würde Mexiko gern wie Kanada zum „sicheren Drittstaat“ erklären. Doch erstens ist Mexiko nicht Kanada – fast 30.000 Morde wurden 2018 in dem Land gezählt. Zweitens hat es schon jetzt unter seiner Mittellage zwischen den scheiternden Staaten Zentralamerikas und den prosperierenden Vereinigten Staaten zu leiden: Solange die Nachfrage nach illegalen Drogen nördlich des Río Bravo nicht versiegt, wird der mexikanische Staat nicht die Banden bezwingen, die diese Nachfrage bedienen. Deshalb hat Präsident Andrés Manuel López Obrador hier eine rote Linie gezogen: Sein Land kann sich nicht um alle Flüchtlinge kümmern, die den amerikanischen Traum träumen.

Vermutlich sieht sich Trump dennoch bestätigt

Auch was die globalen Folgen angeht, ist Trumps Timing fatal. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hat neuen Anlass zu zweifeln, ob ihm Zusagen Trumps eher eine gute Zukunft garantieren würden als Atomraketen. Auch auf das sehr zarte Pflänzchen einer neuen iranisch-amerikanischen Dialogbereitschaft dürfte Trumps Mexiko-Volte wie Gift wirken. Zugleich verlieren seine militärischen Drohungen an Glaubwürdigkeit – auch Abschreckung beruht auf Vertrauen. Chinesen wie Europäer wiederum werden noch skeptischer prüfen, ob es sich lohnt, Trump beim Handel entgegenzukommen. Auch Trumps Traum vom „Jahrhundert-Deal“ in Nahost wird nicht eher wahr, wenn er sich anderswo als wortbrüchig erweist; Außenminister Mike Pompeo hat ohnehin schon wissen lassen, dass er mit einer diplomatischen Totgeburt rechnet.

Vermutlich sieht sich Trump dennoch als legendärer „Dealmaker“ bestätigt. Schließlich haben sich fast alle Verhandlungspartner seine Erpressungen und Drohungen bisher zähneknirschend gefallen lassen: Die Chinesen verhandeln weiter, Berlin hat die EU aus Angst vor Autozöllen zu Handelsgesprächen mit Trump gedrängt, und auch die Mexikaner unterdrücken ihre Wut und singen das Hohelied des Dialogs. Doch was hat Trump wirklich erreicht? International bisher kaum mehr als jenen Handelspakt mit Kanada und Mexiko, den er jetzt torpediert. Dieser Präsident hat keinen Plan.