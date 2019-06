Trump in London : Lamm mit Frühlingsgemüse im Buckingham-Palast

Der amerikanische Präsident Donald Trump ist am Montagabend zum Staatsbankett im Buckingham-Palast eingetroffen. Trump und First Lady Melania wollten dort mit Mitgliedern des Königshauses und weiteren Gästen zu einem festlichen Abendessen zusammenkommen. Auf dem Menü standen unter anderem Lamm mit Frühlingsgemüse, Heilbutt-Filet mit Spargelspitzen und Erdbeertörtchen.

Am Morgen hatte Königin Elizabeth II. den Präsidenten und die First Lady bereits feierlich im Buckingham-Palast empfangen. Die Trumps besuchten außerdem die Westminster Abbey und trafen Prinz Charles und dessen Frau zum Nachmittags-Tee.

Trump schrieb am Montag fast überschwänglich auf Twitter, sein London-Besuch laufe sehr gut. Die Queen und die gesamte Königsfamilie seien „phantastisch“ und die Verbindung zu Großbritannien sei sehr stark. Es gebe dort in riesiger Zahl Menschen, die die Vereinigten Staaten liebten. „Ich habe bis jetzt keine Proteste gesehen, aber ich bin sicher, dass die Fake News sich sehr bemühen werden, welche zu finden“, schrieb Trump weiter: „Viel Liebe überall.“

Der dreitägige Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten in Großbritannien ist sehr umstritten. Am Dienstag werden im Zentrum Londons große Proteste gegen Trump erwartet – parallel zu dessen Treffen mit der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May.

Trump hatte bereits große Irritationen ausgelöst, bevor er britischen Boden betrat. Kurz vor seinem Besuch hatte er sich in zwei Interviews mit britischen Zeitungen in die Brexit-Debatte eingemischt. Dort sprach er sich unter anderem für Brexit-Hardliner Boris Johnson als Nachfolger von May aus und empfahl notfalls einen „No-Deal“-Brexit. Am Montag hatte Trump außerdem kurz vor seiner Landung in London den Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, auf Twitter scharf angegriffen, was ebenfalls für Verstimmung sorgte.

Auf Twitter schrieb Trump auch, ein großes Handelsabkommen zwischen beiden Ländern sei möglich, sobald Großbritannien seine „Fesseln“ loswerde. Experten rechnen nicht damit, dass sich in der Handelsfrage etwas bewegt, solange Großbritannien den geplanten EU-Austritt nicht umgesetzt hat.