Forderung von Minister Esper : Deutschland soll Trumps Grenzzaun gegenfinanzieren

Wenn es nach der Regierung von Donald Trump geht, dann sollen Deutsche, Japaner und Engländer marode Schulen auf amerikanischen Militärbasen renovieren oder neu bauen. Das schlug Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag vor. Die Regierung von Präsident Donald Trump zieht Millionen Dollar aus Bauprojekten im Ausland ab, um sie für Befestigungsanlagen an der Grenze zu Mexiko auszugeben. Sie kann dank Trumps Notstandserklärung 3,6 Milliarden Dollar aus dem Haushalt des Pentagon umleiten.

Die verbündeten Staaten sollten darüber nachdenken, die Mittel selbst zur Verfügung zu stellen, sagte Esper vor Journalisten in London. Er wolle dafür werben, „Belastungen stärker gemeinsam zu schultern“. „Dementsprechend ist es Teil unserer Botschaft zu sagen, seht, wenn ihr euch wirklich solche Sorgen macht, solltet ihr in Erwägung ziehen, diese Projekte für uns zu übernehmen. Das wird auch der Infrastruktur in den betroffenen Ländern helfen“, sagte der Minister. Das Verteidigungsministerium will an 127 Projekten in den Vereinigten Staaten und im Ausland sparen.

Betroffen sind zum Beispiel Hafenanlagen in Spanien, zu deren Bau und Unterhaltung die Vereinigten Staaten mit 21,6 Millionen Dollar beitragen. In der Slowakei will das Pentagon 59 Millionen Dollar einsparen – damit wollte es Munitionslagerstätten bauen und unterhalten. Besonders hart treffen die Kürzungen Puerto Rico, weil die Armee mit den Geldern auch Schäden reparieren wollte, die beim Hurrikan Maria 2017 entstanden waren.

Schulen in Stuttgart und Wiesbaden werden vorerst nicht erneuert

In Deutschland wollen die Amerikaner an mehreren Standorten sparen, zum Beispiel an einer Fallschirmanlage in Baumholder in Rheinland-Pfalz. Auch für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen wird weniger Geld da sein. In Stuttgart wollte die Armee eigentlich rund 47 Millionen Dollar ausgeben, um eine alte Grundschule zu ersetzen: Die Robinson Barracks Elementary School war 1953 in einem ehemaligen Militärkrankenhaus eröffnet worden. Laut einem Bericht an den Kongress sei sie in mangelhaftem Zustand. In Spangdahlem bei Trier und in der Clay Kaserne in Wiesbaden sollten ebenfalls Schulen ersetzt oder renoviert werden.

Laut der Abteilung für Bildung des Verteidigungsministeriums (DODEA, Department of Defense Education Activities) sollte keines der Schulprojekte früher starten als in einem Jahr. „Wir erwarten, dass wir die Mittel in der nächsten Haushaltsrunde bekommen“, sagte John Rovero, bei DODEA zuständig für Gebäude und Liegenschaften in Europa, gegenüber der Militärzeitung „Stars and Stripes“. „Abgesagt ist nichts. Die Projekte könnten sich aber verschieben, wenn der Kongress die Mittel nicht wieder freigibt, womit nicht zu rechnen ist.“

Auch Feuerwachen und Heizungsanlagen in Amerika betroffen

In den Vereinigten Staaten selbst sind ebenfalls Schulen betroffen, aber auch Feuerwachen, die Reparatur von Heizungsanlagen, Schießstände und ein Flugsimulator in Kalifornien. Das Geld benötigt die Trump-Regierung für elf Bauprojekte in Arizona, New Mexico und Texas. Dabei geht es sowohl um neue Grenzanlagen als auch um die Instandsetzung von Zäunen, etwa am Rio Grande. Eine durchgehende neue Mauer wird es bis auf weiteres aber nicht geben.

Diese Mauer, die Trump seinen Anhängern im Wahlkampf 2016 versprochen hatte, blieb eines seiner zentralen politischen Ziele. Der Präsident sorgte im Streit um die Finanzierung für Stillstände in der Verwaltung und rief schließlich im Februar diesen Jahres einen Notstand für das Grenzgebiet aus. Senat und Abgeordnetenhaus hatten zwar gegen den Notstand gestimmt, doch Trump hatte sein Veto eingelegt. Dadurch kann er nun die Mittel aus dem Verteidigungshaushalt umleiten. Ursprünglich hatte der Präsident seinen Wählern versprochen, dass Mexiko die Mauer bezahlen werde.

Auch republikanische Senatoren fühlen sich übergangen

Die Demokraten kritisierten die Kürzungen als Angriff auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes. „Der Präsident hat versprochen, dass Mexiko die Mauer bezahlt, nicht Soldaten und ihre Familien“, hieß es in einer Erklärung mehrerer Senatoren. Minderheitsführer Chuck Schumer bezeichnete das Vorhaben bei Twitter als „Schlag ins Gesicht“ der Soldaten.

Auch von Republikanern kam Kritik. Die Senatoren Mitt Romney und Mike Lee aus Utah erklärten, sie seien mit Trump darin einig, dass die Grenze besser gesichert werden müsse. Allerdings seien sie nicht damit einverstanden, dass der Kongress umgangen worden sei. „Die Grenzsicherung zu finanzieren hat eine hohe Priorität, aber die Exekutive sollte den vorgesehenen Weg durch den Kongress nutzen, statt bereits genehmigte Mittel von militärischen Bauprojekten abzuziehen und damit die Einsatzbereitschaft des Militärs zu schwächen“, hieß es in einer Mitteilung der beiden Republikaner.

Es droht ein neuer Haushaltsstreit

In der kommenden Woche kehren die Senatoren und Abgeordneten aus der Sommerpause zurück. Dann droht gleich der nächste Haushaltsstreit, denn beide Kammern müssen sich auf das Verteidigungsbudget einigen. Der von den Republikanern dominierte Senat willigte bereits ein, die für die Mauer abgezogenen Mittel zu ersetzen. Für die Demokraten, die die Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben, wäre das eine nachgeholte Zustimmung des Kongresses zu Trumps Plänen. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass das Problem auf diesem Wege gelöst wird.

Der Kongress muss zwölf Einzelbudgets bewilligen, wenn es nicht schon am ersten Oktober zu einem neuen partiellen Verwaltungsstillstand kommen soll. Wieder werden die beiden Parteien versuchen, sich auf ein kurzfristiges Ausgabengesetz zu einigen, das die Behörden ins nächste Haushaltsjahr rettet. Und wieder hat Trumps Regierung den Kongress bereits aufgefordert, Geld für Grenzbefestigungen in ein solches Gesetz zu schreiben.