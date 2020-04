Corona-Krise als Deckmantel : Trump unterzeichnet Dekret zum Einwanderungsstopp

Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten wird wegen der Corona-Krise für mindestens zwei Monate großteils ausgesetzt. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch nach eigenen Angaben das entsprechende Dekret. Er bekräftigte, dass mit der Maßnahme die „großartigen amerikanischen Arbeiter“ vor ausländischer Konkurrenz um Arbeitsplätze geschützt werden sollten. Der Einwanderungsstopp solle sicherstellen, dass arbeitslose Bürger der Vereinigten Staaten „die ersten in der Schlange für Jobs sind“, wenn sich die amerikanische Wirtschaft wieder belebe, sagte Trump zu Reportern im Weißen Haus. Diese Begründung für die Maßnahme hatte der Präsident auch schon in den vergangenen Tagen genannt.

Die Coronavirus-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Bereits rund 22 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten haben im Zuge der Krise ihre Jobs verloren. Das Land ist mit rund 840.000 bestätigen Ansteckungsfällen und mehr als 46.000 Todesopfern das am heftigsten von der Pandemie heimgesuchte Land der Welt.

Trumps Anordnung könnte mehr als 20.000 Menschen pro Monat daran hindern, eine Green Card – also eine permanenten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung – zu erhalten, prognostiziert eine Analyse des in Washington ansässigen Migration Policy Institute. Nicht alle Green-Card-Antragsteller sind jedoch von dem Bann betroffen. In mehreren Berufen – darunter im Gesundheitswesen – dürfen diese Einwanderungsgenehmigungen grundsätzlich weiterhin ausgestellt werden. Auch sind Antragsteller, die nur temporär in den Vereinigten Staaten wohnen und arbeiten wollen, von dem Verbot ausgenommen. Die in der amerikanischen Landwirtschaft dringlich benötigten Erntehelfer dürfen also grundsätzlich weiterhin ins Land kommen.

Einreisen in die Vereinigten Staaten sind wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus derzeit ohnehin schon stark eingeschränkt. Zu erwarten ist, dass das jetzige Dekret ebenso wie frühere Einreise- und Einwanderungsregelungen der Trump-Regierung zu Streit vor den Gerichten führen wird. In diesen Auseinandersetzungen hat das von konservativen Richtern dominierte Oberste Gericht der Vereinigten Staaten dem Präsidenten aber bereits eine ganze Serie von Siegen beschert.

Trump hat während seiner gesamten bisherigen Amtszeit einen rigorosen Kurs in der Einreise- und Einwanderungspolitik gefahren. Die oppositionellen Demokraten werfen ihm nun vor, das Coronavirus als Vorwand für weitere Verschärfungen zu nutzen und von eigenen Versäumnissen in der Krise abzulenken. Der partielle Einwanderungsstopp wird von Kommentatoren und Kritikern in den Vereinigten Staaten auch als Signal des Präsidenten an seine Stammwählerschaft gesehen, deren fortbestehenden Rückhalt er für seine Wiederwahl im November dringend benötigt. In seinem erfolgreichen Wahlkampf vor vier Jahren hatte Trump auf harsche Rhetorik gegen Migranten vor allem aus Lateinamerika gesetzt.