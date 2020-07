Corona in Amerika : Das Virus wütet in Trump Country – und in Kalifornien

Das Virus wütet in Trump Country – und in Kalifornien

Dunkle Wolken über Florida: Donald Trump landet am Freitag in Fort Lauderdale. Bild: dpa

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten wird seit Beginn dadurch erschwert, dass alle möglichen Maßnahmen durch parteipolitische Brillen begutachtet werden. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird dieser Tage nicht müde, Trump Führungsversagen vorzuwerfen. Ende Juni sagte er: „Trump ist wie ein Kind, das nicht glauben kann, dass ihm das passiert. Aber die Pandemie ist nicht ihm widerfahren, sie ist uns allen widerfahren. Und seine Aufgabe ist es nicht, darüber zu heulen, sein Job ist es, etwas dagegen zu tun.“

Trump wiederum unterstellt den Demokraten seit Beginn der Krise Undankbarkeit und Kleinmut. Bidens Partei wolle den Lockdown möglichst in die Länge ziehen, weil sie sich von einem wirtschaftlichen Absturz Amerikas Vorteile bei der Präsidentenwahl im November verspreche, legt der Präsident in seinen Tweets nahe.

Politisch war das lange nicht allzu riskant für ihn, denn das Virus wütete vor allem in Großstädten wie New York, Chicago und New Orleans, und betroffen waren dort in besonderem Maße Afroamerikaner und Latinos – überwiegend also Leute, die ohnehin nicht zu Trumps Wählerschaft zählen. Umso mehr bricht sich in manchen Bastionen der Demokraten nun Häme Bahn, seit einige Staaten im Süden der Vereinigten Staaten immer höhere Infektionszahlen melden – Staaten, in denen Trump populär ist und wo die Republikaner die Gouverneure stellen.

Fauci kritisiert Florida

In diesem politischen Minenfeld wägt Amerikas oberster Immunologe, Anthony Fauci, seine Worte stets vorsichtig. Erstmals hat der Leiter des Instituts für Allergie- und Infektionskrankheiten nun aber deutlich kritisiert, dass sich „einige Staaten“ nach den anfänglichen Lockdowns leichtfertig über die Leitlinien und Empfehlungen zur vorsichtigen Öffnung der Wirtschaft hinweggesetzt hätten. Namentlich nannte Fauci in einem Interview den Staat Florida, dessen Gouverneur Ron DeSantis ein treuer Trump-Loyalist ist und sich trotz explodierender Fallzahlen nichts vorwerfen will. Viele Kritiker des Präsidenten konnten sich bestätigt fühlen.

Doch es gibt einen großen Schönheitsfehler in dieser parteipolitischen Analyse der Corona-Lage: Auch in Kalifornien zeigt die Infektionskurve steil nach oben – und es gibt keinen Bundesstaat, der sich in den vergangenen Jahren eindeutiger als Bollwerk gegen Trump und dessen Wissenschaftsskepsis inszeniert hätte.

Im Unterschied zum Republikaner Ron DeSantis in Florida gab sich der dortige Gouverneur Gary Newsom zuletzt denn auch eher kleinlaut: „Die Zahlen sind vernichtend“, sagte der Demokrat. Allein für Freitag meldeten die Gesundheitsbehörden seines Staates mehr als 11.000 Neuinfektionen und 93 Covid-19-Tote. In den vergangenen zwei Wochen war die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäuser gebracht wurden, um fast 44 Prozent gestiegen. Noch am Mittwoch hatte Newsom zuversichtlicher geklungen. „Wir werden Corona überstehen“, sagte er und verwies auf die Kapazitäten des Golden State, die jeden Tag mehr als 100.000 Corona-Tests erlaubten. Auch mit etwa 50.000 Intensivbetten sei Kalifornien gut vorbereitet.

Im Vergleich zu anderen Hotspots wie New York und Florida hatte Kalifornien sehr früh versucht, die Corona-Krise abzuwenden. Als erster amerikanischer Bundesstaat verhängte die Regierung in Sacramento am 19. März einen Lockdown. Die Verordnung N-33-20 sah Ausgangssperren für fast 40 Millionen Kalifornier vor. Nur kurze Spaziergänge, Arztbesuche sowie Einkäufe in Supermärkten und Apotheken blieben erlaubt. Die meisten Strände zwischen Montara und San Diego wurden geschlossen.