Hoffnungsträger Joe Biden : Der Kumpel aus Wilmington

Joe Biden fehlt es nicht an Dramatik. „Meine allergrößte Sorge ist, dass Donald Trump versuchen wird, diese Wahl zu stehlen“, sagte er kürzlich in einem Videogespräch mit dem Moderator Trevor Noah. Der Präsidentschaftskandidat riss ob der schrecklichen Vorstellung die Augen weit auf, und wie so oft betonten blaues Jackett und blaues Hemd deren auffällige Farbe. Er sei stolz auf die Generäle, die den Präsidenten kürzlich kritisiert hatten, als dieser den antirassistischen Demonstranten mit militärischer Gewalt gedroht hatte, sagte Biden. Und er sei ganz sicher, dass Militärs Trump aus dem Weißen Haus eskortieren würden, falls dies nötig sei.

Ein bisschen Drama, ein wenig Pose eines möglicherweise künftigen Oberkommandierenden, eine Prise wehrhafte Männlichkeit, und vor allem: keine schlimmen Versprecher. Der Auftritt per Videoschalte war aus Sicht von Bidens Fans ein voller Erfolg.

Und so soll es jetzt weitergehen für den 77 Jahre alten Demokraten, dessen Wahlkampf bislang doch sehr holprig war. Seine Fans hoffen auf ein Highlight, wenn Barack Obama in wenigen Tagen erstmals gemeinsam mit seinem ehemaligen Vizepräsidenten Wahlkampf macht. Beide wollen zusammen Spenden sammeln und Fragen beantworten. Und auch wenn die Veranstaltung wegen des Coronavirus online stattfinden muss – es ist der erste gemeinsame Auftritt, seit Obama sich im April offiziell hinter den Kandidaten der Demokraten stellte.

Biden hat zurzeit einen Lauf: In den Umfragen führt er weiter deutlich vor Donald Trump. Vor kurzem erst kamen allein während einer Veranstaltung mit seiner ehemaligen Konkurrentin, der Senatorin Elizabeth Warren, sechs Millionen Dollar Spenden zusammen. Und selbst Linke wie die Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis erklären öffentlich, man müsse wohl Biden wählen, wenn man Trump loswerden und zumindest ein Gesprächsklima für progressive Ziele herstellen wolle.

Ein Leben voller Schicksalsschläge

Der ehemalige Senator aus Delaware, der als der Hoffnungsträger bürgerlicher Demokraten gilt, will bereits zum dritten Mal Präsident werden. Im Jahr 1987 musste Biden den Kampf um die demokratische Kandidatur aufgeben. Nachdem er mehrere Stellen aus einer Rede des britischen Labour-Parteichefs Neil Kinnock abgekupfert und seine Leistungen an der Universität übertrieben haben sollte, zog er seine Bewerbung zurück. Im Jahr 2008 scheiterte Biden abermals – diesmal an Barack Obama, der die Wahl gewann. Die gute Beziehung zwischen Präsident Obama und Vizepräsident Biden tauften die amerikanischen Medien später „Bromance“. Ihr nostalgisches Abschiedsvideo vom Ende der Präsidentschaft sahen Millionen Menschen. Beide Männer sind darin zu sehen, wie sie sich liebevoll aufs Korn nehmen.

Biden ist nahbar. Ein Pluspunkt in den Augen vieler Amerikaner, die in diesem Markenzeichen einen besonders deutlichen Kontrast zu Trump erkennen. Trump schimpft, beleidigt und gibt an, Biden zeigt sich gern kumpelhaft. In den vergangenen Monaten war er durch das Coronavirus jedoch seiner Stärke beraubt und gezwungen, den Wahlkampf in sein Haus nach Wilmington in Delaware zu verlegen. Aus dem Keller wollte er die Amerikaner mit einem Podcast und Videos erreichen – betont bescheiden hörte er Gästen wie dem afroamerikanischen Aktivisten Reverend William Barber zu.

Die Fähigkeit, Menschen zu verstehen, gerade in ihrem Schmerz und ihrer Trauer, sei Bidens „Geheimwaffe“, kommentierte das Magazin „The Nation“. Vor allem in der aktuellen Krise, in der Hunderttausende Amerikaner Tote betrauern, Jobs verlieren und mit den gesundheitlichen Folgen einerAnsteckung kämpfen, könne Bidens Empathie ihnen ein Trost sein. Biden hat in seinem Leben selbst viel Leid ertragen müssen.