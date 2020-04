Amerikas Post in der Krise : Ein Wahrzeichen kämpft ums Überleben

Eine USPS-Mitarbeiterin verteilt während der Corona-Krise in New York City Postsendungen. Bild: Reuters

Wer jemals in einer amerikanischen Postfiliale in der Schlange gestanden oder auf einen wichtigen Brief gewartet hat, weiß: Beim United States Postal Service, abgekürzt USPS, gehen die Uhren langsamer. Die Post, die auch noch das abgelegenste Dorf in der Wüste erreicht, ist eine amerikanische Institution. Aber sie ist eben auch bekannt für eine gewisse altmodische Schwerfälligkeit.

Die öffentliche Körperschaft, die nicht aus Steuern, sondern aus dem laufenden Geschäft finanziert wird, ist schon seit Jahren in einer Dauerkrise und schreibt rote Zahlen. Ihre Schulden wuchsen bis Ende des vergangenen Jahres auf 161 Milliarden Dollar. Durch die Digitalisierung verlor die Post viele Briefaufträge, sie gingen innerhalb von zwanzig Jahren fast um die Hälfte zurück. Das Geschäft mit Online-Versandhändlern wie Amazon konnte das nicht wettmachen.

Das Coronavirus macht nun auch die Krise der Post noch schlimmer. Obwohl jetzt noch mehr Menschen online Waren bestellen, gehen ihr Schätzungen zufolge bis zu 50 Prozent der Einnahmen verloren. Der Rückgang kommt zum Beispiel von gekündigten Aufträgen für Werbesendungen. Für die kommenden Monate drohen Milliardenverluste. Mark Dimondstein, Präsident der Gewerkschaft APWU (American Postal Workers Union), warnte kürzlich in einem Interview, dass dem Unternehmen „irgendwann zwischen Juli und September“ das Geld ausgehen werde, wenn der Staat nicht helfe.

Mitarbeiter fürchten Ansteckung

Aber die Hilfspakete, die die Regierung bislang verabschiedet hat, enthalten keinen Plan für die Post. Ein anonymer Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte der „Washington Post“, dass Präsident Donald Trump sie gegenüber dem Kongress sogar explizit aus den verabschiedeten Hilfsgesetzen ausgenommen habe: „Der Präsident hätte sonst nicht unterschrieben, und das haben wir ihnen mitgeteilt.“