Trump in der Corona-Krise : Maskenlos durch die Maskenfabrik

„You can't always get what you want“ von den Rolling Stones ist eines von Donald Trumps liebsten Hintergrundliedern bei Veranstaltungen. Keiner weiß so richtig, warum – und dass die Band ihn aufforderte, den Song nicht zu nutzen, beeindruckte den Präsidenten auch nicht. „Du kannst nicht immer kriegen, was du willst“, lief auch am Dienstag, als Trump seine Rede in der Honeywell-Fabrik in Phoenix in Arizona beendet hatte und von der Bühne ging. Allerdings hörte man nicht die Stimme von Mick Jagger, sondern eine etwas bizarr anmutende Chor-Version des Klassikers.

Es war Trumps erste Reise seit Beginn der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Die Fabrik hatte die Produktion von Flugzeugmotoren auf Gesichtsmasken umgestellt. Trump war gekommen, um den Arbeitern zu danken, aber vor allem wollte er seine Botschaft bekräftigen: Auch, wenn das Virus nicht eingedämmt ist, müsse die Wirtschaft wieder anlaufen. „Ich sage nicht, dass irgendetwas perfekt ist“, sagte der Präsident gegenüber Reportern. „Werden manche Leute betroffen sein? Ja. Werden manche Leute schwer betroffen sein? Ja. Aber wir müssen unser Land wieder öffnen und wir müssen das bald tun.“

Die Fachleute um Anthony Fauci, die die Regierung bislang berieten, sind Trump dabei wohl schon länger zu vorsichtig. Bei der Tour durch die Honeywell-Fabrik ließ er fast beiläufig fallen, was viele Beobachter schon vermutet hatten: Die Coronavirus-Taskforce unter Vizepräsident Mike Pence werde es in dieser Form bald nicht mehr geben. Man trete nun schließlich in eine „neue Phase“ ein, habe bislang sehr gute Fortschritte gemacht und es werde künftig „etwas in einer anderen Form“ als das bisherige Team geben, so Trump.

Nach offiziellen Angaben sind bislang rund 72.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in den Vereinigten Staaten gestorben, es gibt 1,23 Millionen bestätigte Infektionen. Bundesstaaten wie Georgia und Florida begannen dennoch mit den angekündigten Öffnungen der Wirtschaft. Nagelstudios und Friseure, Kinos und Fitnessstudios dürfen unter Auflagen vielerorts wieder öffnen, obwohl die Staaten die Kriterien, die das Weiße Haus dafür selbst empfahl, nicht erfüllen. So gab es etwa in Texas keinen über 14 Tage stabilen Rückgang der Neuinfektionen. Und während in New York, Chicago oder New Orleans wesentlich weniger Menschen mit der Lungenerkrankung Covid-19 ins Krankenhaus kommen, haben andere Orte im Land den Höhepunkt der Infektionszahlen noch vor sich.

Trump unterstützt trotzdem diejenigen Gouverneure, die mit frühen Öffnungen vorpreschten. Und angesichts der vom Congressional Budget Office vorausgesagten Arbeitslosenquote von 16 Prozent hoffen auch viele Bürger, dass sie bald wieder arbeiten gehen können. An sie wandte sich Trump in der Honeywell-Fabrik besonders, als er wieder einmal vom „Krieg“ gegen einen Feind sprach, den die Amerikaner gemeinsam besiegen würden.

Dabei stellte er die momentane Lage so positiv wie möglich dar – auch, wenn er so darauf verzichten musste, den Toten und ihren Familien große Aufmerksamkeit zu widmen. Großartiges hätten die Bürgerinnen und Bürger bislang geleistet, so der Präsident. Man habe es kaum für möglich gehalten, aber inzwischen sei jeder versorgt, der ein Beatmungsgerät brauche. Amerika könne nun sogar Ausrüstung in andere Länder senden. Die Regierung habe aber Vorräte, „für den Fall, dass diese Horrorshow jemals wieder passiert“, so Trump.