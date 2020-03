Coronakrise in Amerika : Plötzlich ist die Wirtschaft wichtiger

Irgendetwas hatte sich verändert. Das war in dem Moment klar, da Donald Trump von dem „Virus-Problem“ sprach, das die Zahl der Journalisten in dem kleinen Presseraum im Weißen Haus reduziert hatte. Bemerkenswert waren weniger die Genesungswünsche des Präsidenten als die Tatsache, dass er nicht mehr von dem „chinesischen Virus“ sprach.

Dass dies kein Zufall war, machte Trump kurz darauf deutlich: Angesichts von Berichten über Übergriffe auf Amerikaner asiatischer Herkunft wolle er deutlich machen, dass man diese Community beschützen müsse. Die „Asian-Americans“ seien phantastische Leute, und der Ausbruch der Infektionskrankheit sei nicht ihre Schuld.

Das war die erste 180-Grad-Wende Trumps am Montagabend. Bislang hatte der selbsterklärte „Kriegspräsident“ Vorwürfe zurückgewiesen, er selbst betreibe Stimmungsmache und nehme Übergriffe in Kauf: Er spreche nur deshalb von einem „chinesischen Virus“, weil dieser „unsichtbare Feind“ nun einmal von dort komme.

Trump spricht frei

Eine weitere Volte sollte folgen. Am Sonntagabend hatte er schon einen Tweet in großen Lettern abgesetzt: Das Heilmittel dürfe nicht schlimmer sein als das Problem, schrieb er. Nach der 15 Tage andauernden Periode, in der große Teile der Wirtschaft lahmgelegt sind, werde man über den weiteren Weg entscheiden.

Das musste nicht gleich einen Kurswechsel andeuten. Trump ist impulsiv. Bisweilen sind seine Tweets nur Ausdruck einer Laune und bleiben folgenlos. Dieser war indes anders. In der Presseunterrichtung führte er nun aus: „Unser Land wurde nicht geschaffen, um es abzuschließen. Wir müssen unser Land offen halten.“ Amerika werde schon bald wieder für die Wirtschaft geöffnet. „Sehr bald“, fügte er hinzu. Nicht erst in drei, vier Monaten, wie einige es nahegelegt hätten. Es sei eine Frage von Wochen. Dann wiederholte er seinen Tweet: Das Heilmittel dürfe nicht schlimmer sein als das Problem.

Trump sprach nun frei. Das hat den Preis, dass die Gedanken nicht immer strukturiert vorgetragen werden. Aber es hat den Vorteil, dass die Öffentlichkeit wirklich erfährt, was ihn leitet. Es war Trump selbst, der erst vor wenigen Tagen auf die Frage, wie lange es dauern werde, das Virus zu kontrollieren, gesagt hatte: „Juli, August, womöglich länger." Und es war Trump, der über eine drohende Rezession sagte: Mag sein, dass diese nicht zu vermeiden sei. Es gehe aber nun einmal darum, Menschenleben zu retten. Das sei wichtiger. Nun wurde er gefragt, woher der Meinungswandel komme – und was der Satz über das Heilmittel und das Problem konkret bedeute. Amerika habe die größte und großartigste Volkswirtschaft auf der ganzen Welt, setzte Trump an. Diese könne man nicht einfach ausschalten, das habe enorme Rückwirkungen. Und dann: „Das wird zu vielen Toten führen." Womöglich zu einer größeren Zahl als der durch das Virus verursachten. Der Präsident, der offenbar vermeiden wollte, öffentlich die erwartete Opferzahl der Pandemie gegen den Preis des wirtschaftlichen Einbruchs abzuwägen, argumentierte nun: Es gehe nicht darum, dass die Verhinderung einer Rezession wichtiger sei als Menschenleben. Es gehe darum, was zu mehr Todesfällen führe: die Pandemie oder die Rezession. Als er gefragt wurde, welche Auswirkungen eine Rezession auf die Sterblichkeitsrate habe, erwiderte er: Man müsse von einer „hohen Zahl an Selbstmorden" ausgehen. Deborah Birx, die Koordinatorin des Krisenstabes, blickte betreten zu Boden. Ihr Kollege Anthony Fauci, der Leiter des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, war nicht erschienen. Wie es hieß, habe Trump die Geduld mit ihm verloren. Fauci, den der Präsident zu Beginn der Krise einen „Star" genannt hatte, hatte Trump in den vergangenen Tagen immer wieder korrigiert.

