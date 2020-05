Corona-Bilanz in New York : Es trifft vor allem die Armen

Langsam wird es warm in New York – und die Menschen zieht es nach draußen. Abends kann man sie vor den Kneipen stehen sehen, in Williamsburg in Brooklyn, im West Village oder auf der Second Avenue auf der Upper East Side. „Cocktails to go“ hatte Bürgermeister Bill de Blasio schon ganz am Anfang der Coronavirus-Pandemie erlaubt, als es noch kühl war.

Jetzt stehen zumeist junge Leute in Grüppchen auf der Straße herum und freuen sich, dass sie endlich draußen trinken dürfen – den Mundschutz gern lässig unters Kinn gezogen. Manchmal gibt es Musik aus dem Auto oder von einem Dach. Die Ecken, in denen die Stimmung bei Sonnenuntergang bisweilen einer Party gleicht, sind die reichsten der Stadt. Das Durchschnittseinkommen liegt bei mehreren Hunderttausend Dollar – und nach den Monaten, die man eingesperrt in kleine, teure Wohnungen verbracht hat, macht sich nun so etwas wie Erleichterung breit.

Aber besonders außerhalb der wohlhabenden Gegenden ist vielen Menschen nicht zum Feiern zumute, auch wenn die erste Welle der Infektionen deutlich abebbt. Mindestens 16.000 Menschen sind inzwischen in der Stadt an den Folgen von Covid-19 gestorben. Zusammen mit den wahrscheinlich daran Verstorbenen sind es laut „New York Times“ über 20.000. Im Bundesstaat New York starben offiziellen Zahlen nach um die 23.000 Menschen.

Afroamerikaner und Latinos doppelt so häufig unter den Todesopfern

In dieser Woche zogen die Behörden eine Zwischenbilanz und veröffentlichten neue Zahlen. Sie zeigen, dass Hautfarbe, Herkunft und Einkommen noch deutlichere Risikofaktoren für einen tödlichen Verlauf des Virus sind als das Alter allein. Die meisten Toten waren ältere Patienten, vor allem kamen sie aber aus Bezirken, in denen die Bevölkerung wenig Geld verdient. Afroamerikaner und Latinos waren demnach doppelt so häufig unter den Todesopfern wie Weiße. Die Disparität im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil fällt in New York zwar nicht ganz so drastisch aus wie anderswo, weil „Nicht-Latino-Weiße“ nur 32 Prozent der Einwohner ausmachen. Sie sei aber dennoch deutlich vorhanden, sagen Fachleute.

In den Gegenden mit den meisten Toten wohnen vor allem Schwarze, Latinos und Einwanderer der ersten Generation. East New York in Brooklyn, Flushing und Far Rockaway in Queens sind demnach besonders betroffen, mit zum Teil mehr als 400 Toten pro 100.000 Einwohner. In Manhattan gab es die wenigsten Toten. Die meisten, die dort gezählt wurden, wohnten in Harlem, das kein eigenständiger Stadtbezirk ist. Die bei Touristen beliebten Gegenden, deren Leere meist auf den Fotos der vergangenen Monate zu sehen war, waren bislang am wenigsten betroffen. In den reichsten Ecken von Manhattan gab es die wenigsten Toten zu betrauern, zum Beispiel 31 pro 100.000 Einwohner im Postleitzahlenbereich Midtown und Hudson Yards und 29 in SoHo und Greenwich Village.

Inzwischen gibt es auch Kritik daran, wie das New Yorker Gesundheitswesen auf die Notlage reagierte. Die dramatischsten Bilder zeichneten Angestellte im April aus dem öffentlichen Elmhurst Hospital in Queens auf. Dort warteten Patientinnen und Patienten hustend auf den Fluren, und Ärzte richteten verzweifelte Appelle an die politisch Verantwortlichen. Heute ist klar, dass das Chaos zum Teil hätte vermieden werden können, denn in privaten Kliniken in der Nähe gab es noch genug Plätze.

Die einzelnen Krankenhäuser arbeiteten bis vor wenigen Wochen jedoch nicht zusammen. Klinik-Konzerne wie Mount Sinai, die jährlich Hunderttausende Dollar für Werbung ausgeben und von reichen Spendern mitfinanziert werden, hätten zu lange nicht geholfen, meinen Kritiker. Einem Bericht der „New York Times“ zufolge hätten Kranke auch auf dem Höhepunkt der Krise in 3500 freie Betten verlegt werden können. Auch Gouverneur Andrew Cuomo gab zu, man habe in der Stadt kein zusammenhängendes Gesundheitssystem.

Wohlhabende Bürger verließen die Stadt

Viele New Yorker mit höheren Budgets suchten unterdessen das Weite, als sich die Krise zuspitzte. Manhattan habe sich in den vergangenen zweieinhalb Monaten merklich geleert, so die Statistiker. Zwischen dem 1. März und dem 1. Mai verließen 420.000 Einwohner die Stadt, das entspricht vier bis fünf Prozent der Bevölkerung. Viele fuhren nur für ein paar Wochen in ihre Sommerhäuser auf Long Island oder am Hudson River. Doch andere planen Umzüge, die sich auch auf den Immobilienmarkt auswirken werden. Laut der „New York Times“ waren die meisten Bürger, die vor der Krise flohen, weiß und verdienten mehr als 100.000 Dollar im Jahr.

Diejenigen, die in der Stadt blieben, sollen bis auf weiteres die Schutzmaßnahmen beachten, denn noch erfüllt New York nicht alle Kriterien für eine Lockerung. Die Polizei wurde unterdessen angewiesen, Menschen nur noch in extremen Fällen wegen Verstößen gegen die Regeln zu verhaften. Zuvor hatte es Kritik an Beamten gegeben, die zum Teil brutal gegen Grüppchen vorgingen, die zu nah zusammen auf der Straße standen.

Wenig später veröffentlichte die Stadt die von vielen erwarteten Zahlen – demnach waren 93 Prozent der Menschen, die wegen Verstößen gegen Coronavirus-Regeln festgesetzt worden waren, keine Weißen. Der Bürgermeister gab sich zerknirscht und gelobte Besserung. Angesichts der neuen Zahlen wollen Politiker aus der Stadt und dem Bundesstaat nun einen Plan entwerfen, wie die Chancengleichheit in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wohnen und Arbeit verbessert werden könnte. Allerdings kürzte Gouverneur Cuomo gerade erst das Budget für Sozialleistungen – und in der Wirtschaftskrise dürften sich die Ungleichheiten erst einmal verstärken.