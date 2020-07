„Ohne Spaltung koordinierter“ : Corona-Experte Fauci kritisiert Amerikas Politiker

Das Virus und die Sommerferien : Trump dringt auf Öffnung der Schulen

Trotz Zehntausender neuer Corona-Infektionen am Tag will Amerikas Präsident auch beim Schulbetrieb zurück zur Normalität. Scharfe Kritik übt Donald Trump an der Elite-Universität Harvard – und stützt sich zudem auf eine falsche Annahme.