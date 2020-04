Clinton unterstützt Biden : Den Belästigungsvorwürfen zum Trotz

Aktualisiert am

Joe Biden wird ein sexueller Übergriff im Jahr 1993 vorgeworfen. Die führenden Frauen in der Demokratischen Partei, Hillary Clinton und Nancy Pelosi, unterstützen ihn dennoch demonstrativ.

Joe Biden hat nun auch formell die Unterstützung zweier Frauen erhalten, welche die Demokratische Partei in den vergangenen Jahrzehnten so stark geprägt haben wie keine anderen. Zunächst gab Nancy Pelosi, die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, eine Wahlempfehlung für den früheren Vizepräsidenten ab. Dass sie den Zentristen unterstützt, war ein offenes Geheimnis. Als ranghöchste Demokratin im Kongress hatte sie sich allerdings öffentlich zurückgehalten; so wie Hillary Clinton, die Kandidatin des Jahres 2016.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



In einem im Internet verbreiteten Video begrüßte Biden sie als jene Frau, die jetzt eigentlich Präsidentin sein sollte. Clinton war vor vier Jahren als erste Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei auch mit dem Anspruch angetreten, stellvertretend für alle Frauen Amerikas die „Glasdecke“ zu durchbrechen. Diesmal waren gleich mehrere Bewerberinnen ins Rennen gegangen. Dass am Ende zwei (alte) Männer übrig blieben, sorgte für eine Debatte über den Umgang der Partei mit ihren Frauen.