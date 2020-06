Bundesanwalt von Manhattan : Trump ordnete Rausschmiss Bermans persönlich an

Amerikas Präsident Donald Trump hat den einflussreichen Bundesanwalt für Manhattan, Geoffrey Berman, gefeuert. Dies teilte der amerikanische Justizminister Bill Barr am Samstag mit. Barr hatte bereits am Freitagabend den Rücktritt Bermans verkündet, was dieser aber vehement bestritt.

Der Bundesanwalt für Manhattan gilt allgemein als einer der mächtigsten Staatsanwälte der Vereinigten Staaten. Sein Büro ist unter anderem für Fälle von Terrorismus, Finanz-Kriminalität an der Wall Street und Korruption in der Regierung zuständig. Berman hatte so unter anderem die Ermittlungen gegen Trumps früheren Anwalt Michael Cohen geleitet. Er nahm außerdem Trumps derzeitigen Anwalt Rudy Giuliani wegen dessen Bemühungen ins Visier, in der Ukraine Informationen über Trumps Rivalen Joe Biden zu finden, die diesem schaden würden, und er hatte sich in den vergangenen Monaten zudem mit Ermittlungen im Missbrauchsskandal um den 2019 gestorbenen Geschäftsmann Jeffrey Epstein einen Namen gemacht.

Am Freitagabend erklärte Justizminister Barr überraschend, Trump wolle den derzeitigen Leiter der amerikanischen Börsenaufsicht, Jay Clayton, zum neuen Bundesanwalt für den Südlichen Bezirk von New York – also Manhattan – machen. Er danke Berman, der nach zweieinhalb Jahren auf dem Posten abtrete, für seine Arbeit. Bis zu einer Bestätigung Claytons durch den Senat solle der Bezirksstaatsanwalt New Jerseys, Craig Carpenito, vom 3. Juli an geschäftsführend das Amt von Berman übernehmen.

Die Antwort des Staatsanwalts kam postwendend: „Ich habe heute Abend in einer Pressemitteilung des Justizministers erfahren, dass ich als Staatsanwalt ‚zurücktrete‘“, erklärte Berman. „Ich bin nicht zurückgetreten, und ich habe nicht die Absicht, zurückzutreten.“ Dies gelte, bis der amerikanische Senat einen Nachfolger für ihn bestätigt habe. Das wären in diesem Fall die Demokraten Chuck Schumer und Kirsten Gillibrand in New York. Schumer erklärte aber bereits, Clayton sollte seinen Namen besser aus der Nachfolgedebatte heraushalten und seine Reputation retten. Gillibrand sagte, sie werde Trump und Barr nicht dabei helfen, einen Staatsanwalt rauszuwerfen, der Korruption in Trumps Regierung nachgehe.

Die genauen Hintergründe der Konfrontation waren zunächst unklar. Die Demokraten reagierten mit Fassungslosigkeit. „Diese Entlassung an einem Freitagabend riecht nach einer möglichen Korruption des rechtlichen Prozesses“, erklärte Schumer. „Was verärgert Präsident Trump? Eine frühere Handlung des Staatsanwalts oder eine, die noch andauert?“

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Quellen im Justizministerium, Berman seien Posten im Justizministerium angeboten worden, die dieser abgelehnt habe.

Kritiker werfen Justizminister Barr vor, sein Ministerium zunehmend zu politisieren und als Schutzschild für den Präsidenten zu missbrauchen. In den vergangenen Monaten hat Trump zudem mehrere Generalinspekteure entlassen, die für eine unabhängige Aufsicht der Arbeit der Regierung und ihrer Behörden verantwortlich sind.

Trumps damaliger Justizminister Jeff Sessions – mit dem Trump sich später überwarf – hatte Berman als geschäftsführenden Bezirksstaatsanwalt ernannt. Trump schickte die Nominierung nie zum Senat. Nach 120 Tagen wurde Berman daraufhin von den Richtern des Bezirksgericht formell auf den Posten berufen.