Nach Misserfolg bei Vorwahlen : Bloomberg steigt aus Kandidatenrennen aus – und unterstützt Biden

Michael Bloomberg am Dienstag in Miami Bild: AP

Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den Vereinigten Staaten auf. Das teilte Bloomberg am Mittwoch mit. Er wolle nun Joe Biden unterstützen.

Im Großteil der 14 Bundesstaaten, in denen am „Super Tuesday“ gewählt worden war, hatte der frühere Vizepräsident Biden einen triumphalen Siegeszug hingelegt: Er gewann laut Prognosen in mindestens neun Bundesstaaten.

Der Medienmilliardär Bloomberg, der die ersten vier Vorwahlen ausgelassen hatte, stieg erst am Dienstag in die Vorwahlen ein. Er hat Hunderte Millionen Dollar in den Wahlkampf gesteckt. Prognosen sahen ihn aber zunächst nur im Außengebiet Amerikanisch-Samoa als Sieger, in dem am Dienstag ebenfalls gewählt worden war.