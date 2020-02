Rede zur Lage der Nation : Falschgeld im Kongress

State of the Union : Viel Eigenlob und ein Eklat

Ein Auftritt voller Eigenlob und eine aufsehenerregende Gegenreaktion: Was Trump in seiner Rede zur Lage der Nation sagte, scheint fast nebensächlich angesichts der Eklats am Rande. Die Stimmung zwischen Republikanern und Demokraten ist vergiftet.