Biden entschuldigt sich : „Ich hätte nicht so ein Klugscheißer sein sollen“

Nach heftiger Kritik hat sich der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden wegen Aussagen über afroamerikanische Wähler entschuldigt. Im Gespräch mit schwarzen Geschäftsleuten bezeichnete er sie als „unglückliche“ Äußerungen: „Ich hätte nicht so ein Klugscheißer sein sollen. Ich hätte nicht so unbekümmert sein sollen„, sagte er nach Angaben von Journalisten.

In der Radiosendung „The Breakfast Club“ hatte Biden am Freitag gesagt: „Ich sag' Ihnen was: Wenn Sie ein Problem haben, sich zu entscheiden, ob Sie für mich oder Trump sind, dann sind Sie nicht schwarz.“ Damit löste der 77-Jährige eine Kontroverse aus. In dem teils hitzigen Interview mit dem beliebten afroamerikanischen Moderator Charlamagne Tha God, der mit bürgerlichem Namen Lenard Larry McKelvey heißt, ging es um Rassismus in den Vereinigten Staaten.

Der Moderator erwiderte auf Bidens Äußerung, es beunruhige ihn, dass „die Demokraten die schwarzen Wählerstimmen für eine Selbstverständlichkeit halten„. Biden entgegnete, er habe durch jahrzehntelange Arbeit in schwarzen Gemeinden deren Wählerstimmen gewonnen und erhalte „überwältigende Unterstützung“ von schwarzen Prominenten und Wählern. Tatsächlich genießt der frühere Vizepräsident wegen seiner acht Jahre als Stellvertreter des früheren Präsidenten Barack Obama hohes Ansehen bei Afroamerikanern.

Präsidentensohn Donald Trump Jr. warf Biden im Onlinedienst Twitter eine „ekelhafte und entmenschlichende rassistische Mentalität“ vor. Der Senator Tim Scott, der einzige schwarze Republikaner im Senat, verwies darauf, dass 1,3 Millionen Afroamerikaner bei der Wahl 2016 für Trump gestimmt hätten. „Heute Mittag hat Joe Biden jedem von Euch gesagt, dass ihr ,nicht schwarz' seid!“

In seiner Entschuldigung erklärte Biden nun, er habe die afroamerikanische Gemeinschaft „niemals als selbstverständlich angesehen“. „Niemand sollte aufgrund von Rasse, Religion oder Herkunft für eine Partei stimmen müssen“, betonte er.