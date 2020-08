United States Postal Service : Angst vor Trumps Briefwahl-Sabotage

Donald Trumps Sabotageversuche gegen die amerikanische Post zeigen anscheinend ihre Wirkung vor Ort. Weil sich der Präsident seit Monaten weigert, der in Not geratenen Post finanziell zu helfen, sparen die Verantwortlichen nun am Service. In vielen Gemeinden beklagten lokale Verwaltungen in den vergangenen Tagen, dass Postkästen und Sortieranlagen entfernt worden seien.

In New York beteuerte die Post, es handele sich beim Abbau von Postkästen um „reguläre Wartungsarbeiten“. In Philadelphia berichtete die Postgewerkschaft, dass sieben Sortiermaschinen abgebaut worden seien und dass es dadurch zu Verspätungen bei der Zustellung komme. Aus vielen Landesteilen berichteten Postangestellte in amerikanischen Medien von besorgten Kundinnen und Kunden und von Beschwerdebriefen.

Trump hatte in den vergangenen Wochen kein Hehl daraus gemacht, dass er das Briefwahlverfahren, auf das viele Amerikanerinnen und Amerikaner wegen der Coronavirus-Pandemie angewiesen sind, schwächen will. Zuletzt hatte er offen gesagt, dass eine flächendeckende Briefwahl, wie sie einige Bundesstaaten als Alternative zum Anstehen vorm Wahllokal anbieten wollen, wohl aus finanziellen Gründen scheitern werde. Gleichzeitig blockieren er und die Republikaner seit Monaten dringend notwendige Finanzhilfen.

161 Milliarden Dollar Schulden

Die Post ist eine öffentliche Körperschaft, die aus dem laufenden Geschäft finanziert wird. Sie ist schon seit Langem finanziell in der Krise. Ihre Schulden lagen Ende 2019 bei 161 Milliarden Dollar. Seit Trump die Post öffentlich angreift, kaufen viele Amerikanerinnen und Amerikaner Briefmarken auf Vorrat, um ihre Solidarität mit der Institution zu zeigen, die Umfragen zufolge trotz ihrer berüchtigten Schwerfälligkeit sehr beliebt ist.

Die Demokraten, denen einige Kritiker in der Postkrise eine zu langsame Reaktion vorwerfen, könnten die Abgeordneten des Repräsentantenhauses deswegen nun früher aus der Sitzungspause zurückrufen. Die Fraktionsspitze der Mehrheitspartei diskutierte diese Möglichkeit am späten Samstagabend in einer Telefonkonferenz, hieß es in amerikanischen Medien. Das Abgeordnetenhaus könnte darauf dringen, dass beide Kammern Resolutionen zur Post verabschieden. Dazu müsste man sich mit den Republikanern einigen, die sich dann klarer als bislang zu Trumps Angriffen positionieren müssten.

Theoretisch könnte der Kongress die Post auffordern, keine Briefkästen mehr abzubauen oder keine Überstundenzahlungen mehr zu streichen. Auch die Neuregelung der Brief- und Paketzustellung, die für Kritik sorgt, könnte der Kongress blockieren. Der neue „Postmaster General“ Louis DeJoy will 64 Millionen Arbeitsstunden und damit verbundene Personalkosten einsparen. Er hatte unter anderem verfügt, dass die Postboten morgens immer pünktlich losfahren sollen, auch wenn noch nicht alle Briefe und Pakete an Bord sind. Das führe dazu, so die „American Postal Workers Union“, dass nur solche Sendungen, die am Vorabend bereits sortiert worden seien, zur geplanten Zeit ankämen. In 19 Bundesstaaten soll es allein dadurch bereits zu Verzögerungen gekommen sein. Bei Twitter berichteten Amerikanerinnen und Amerikaner, sie hätten Gehaltschecks, Mietzahlungen und Medikamente zu spät erhalten. Laut dem Nachrichtensender CNN informierte der USPS (United States Postal Service) die Gewerkschaft in mindestens drei Bundesstaaten, dass man die Öffnungszeiten in den Filialen reduzieren werde. Das betreffe Florida, West Virginia und Missouri.