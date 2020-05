Angst um seine Wiederwahl : Warum Trump Briefwähler beschimpft

„Weil ich das darf!“ Mit diesem Satz verteidigte sich Präsident Donald Trump im März, als er per Brief an der Vorwahl in Florida teilnahm. Alle anderen würde er vom Wählen per Post am liebsten abhalten.

Jetzt, wo es durch das Coronavirus einen so überzeugenden Grund für flächendeckende Briefwahl gibt, fühlt sich Donald Trump offenbar besonders bedroht. Er weiß: Wenn Hunderttausende, vielleicht Millionen einfach nur einen Brief einwerfen müssten, würden sie plötzlich zur Wahl gehen.

In dem Bundesstaat Michigan hatte die Regierung eigentlich eine gute Idee: Sie versandte schon einmal 7,7 Millionen Briefwahlunterlagen, um auf die Wahl im Herbst bestens vorbereitet zu sein. Das sei „illegal“, schimpfte Trump bei Twitter. Die verantwortliche Ministerin für innere Angelegenheiten, die Trump nicht mit Namen nannte, sei „wild geworden“ und habe sich ohne Autorisierung „auf den Weg des Wahlbetrugs“ gemacht. Mit Gouverneurin Gretchen Whitmer befand sich Trump schon auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in einem Dauerkonflikt – sie kritisierte sein Krisenmanagement und war ihm allgemein nicht unterwürfig genug. Trump wiederum feuerte die Demonstranten an, die mit der Waffe in der Hand ein Ende der Schutzmaßnahmen gegen das Virus forderten.

Geldkürzungen angedroht

Nun stehen sich beide also in der Frage des Briefwahlrechts gegenüber, etwas abgefedert durch Michigans Innenministerin Jocelyn Benson, die bei Twitter auf Trumps Schmähungen reagierte und schrieb, jeder Bürger in ihrem Staat habe auch vorher grundsätzlich das Recht zur Briefwahl gehabt. Trump gab sich damit aber nicht zufrieden. Er drohte dem Bundesstaat, er werde die Bundesmittel kürzen, wenn die Behörden weiter „illegale“ Wahlunterlagen verschickten. Er griff auch Nevada an, das einen ähnlichen Schritt gemacht hatte, um seine Einwohner vor dem Coronavirus zu schützen. Wenn Nevada glaube, „illegale“ Stimmzettel versenden zu können, gebe es vielleicht schon bald kein Geld mehr aus Washington.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Michigan und Nevada sind beide „Swing States“ und Trump geht es um die Angst um seine Wiederwahl. Offen versuchte er, den demokratischen Prozess zu diskreditieren: Ohne Beleg behauptete Trump, Briefwahl lade geradezu zum Betrügen ein. Seine Pressesprecherin Kayleigh McEnany wiegelte ab und sagte, es gehe dem Präsidenten um nichts weiter als mögliche Schwindler und faire, freie Wahlen. So äußerte sich auch Trump selbst am Mittwochabend – wohl, um die Wogen zu glätten.

Angriff aufs Wahlsystem

Denn viele Kommentatoren sahen in Trumps Tweets einen Angriff auf die Integrität des Wahlsystems und der Bundesstaaten. Trump versuche mit seinen Wuttiraden gegen die Briefwahl, direkt auf die Präsidentenwahl Einfluss zu nehmen, kommentierte etwa das Magazin „The Atlantic“. Indem er für sein persönliches Ziel mit dem Entzug von staatlichen Geldmitteln drohe, mache er sich strafbar. Dabei sei gar nicht nicht bewiesen, dass die Demokraten automatisch mehr Siegeschancen hätten, wenn mehr Menschen per Brief abstimmen könnten. Auch gibt es bislang keine stichhaltigen Hinweise darauf, dass es mehr Betrug gibt, wenn Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz zu Hause machen können.

Mehr zum Thema 1/

Bei den letzten Präsidentschaftswahlen machten insgesamt 58 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner ihr Kreuz – das bedeutet, viel Luft nach oben und viel ungenutztes Potenzial für die Parteien. Die Demokraten haben unter den möglichen Briefwählerinnen und -wählerinnen aber wohl doch einiges mehr an Mobilisierungspotential. Schließlich neigen viele derjenigen, die wegen allerlei formellen und informellen Hindernissen nicht wählen gehen, den Demokraten zu. Bislang wählt nur eine Minderheit per Brief. Mit einem effizienten Briefwahlsystem könnte letztlich die Wahlbeteiligung erhöht werden, glauben viele Fachleute.

Viele werden vom Wählen abgehalten

Wählerinnen und Wähler müssen sich bislang oft frei nehmen und dann stundenlang Schlange stehen, um ihre Stimme abzugeben. Das ist besonders für Menschen in prekären Service-Jobs oder auch Alleinerziehende besonders schwierig. Wenn Meinungsforscher fragen, warum Bürgerinnen und Bürger nicht von ihrem Recht Gebrauch machen, dann hören sie oft auch von langen Anfahrtswegen und von Wahlhelfern, die Leuten die Teilnahme verweigern, zum Beispiel weil ein Führerschein abgelaufen oder ein zweiter Vorname nicht eingetragen ist.

Gerade ein niedrigschwelligeres Wahlsystem wäre manch einem Republikaner jedoch gar nicht recht. Trump selbst sprach das vor Kurzem offen aus. Zu einem abgelehnten Reformentwurf der Demokraten, der die Wählerregistrierung und Briefwahl erleichtern sollte, sagte er Ende März: „Die hatten da ein paar wirklich verrückte Sachen drin. Da hatten die Ausmaße des Wählens drin, wenn man dem je zustimmen würde, würde kein Republikaner in diesem Land je wieder Wahlen gewinnen.“

Trump drückte damit aus, was viele seiner Anhänger wissen: Sie haben Vorteile, so lange ein großer Teil der Bevölkerung vom Wählen entmutigt oder sogar aktiv abgehalten wird. Mit seinen Twitter-Wutanfällen gegen Briefwähler hat er diese Haltung noch einmal bekräftigt.