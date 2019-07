FAZ Plus Artikel Migrationskrise in Amerika :

Diesmal ist es ein eher kleines Grüppchen, das sich an der Alameda Avenue in Clint versammelt hat. Zwanzig Leute, die Plakate hochhalten mit Sprüchen wie: „Kids need comfort, not cages“ – Kinder brauchen Geborgenheit, keine Käfige. In den vergangenen Wochen fanden hier immer wieder große Kundgebungen statt. Der kleine Ort im Landkreis El Paso im äußersten Nordwesten von Texas hat traurige Berühmtheit erlangt.

Die jungen Leute mit den Plakaten stehen am Sonntagvormittag vor der „Clint Border Patrol Station“. Die sengende Hitze lässt die Gruppe ganz dicht an den drei Meter hohen Zaun auf dem sandigen Gelände rücken, der aufgrund seines Sichtschutzes ein wenig Schatten wirft.