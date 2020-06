Amerikanischer Polizeichef : „Wir sind keine Krieger. Wir sind Beschützer“

Jim Porter ist weiß und Polizeichef von Bend in Oregon. Er versucht viel, um Polizeigewalt zu verhindern. „In unserem Beruf gibt es viele Fälle von Systemversagen“, sagt er – und kritisiert die Ausbildung von Polizisten in Amerika. Sie dauert 17 Wochen.

Chief Porter, Sie sind seit 42 Jahren Polizist. Haben Sie jemals auf dem Nacken eines Verhafteten gekniet?

Niemals. Ich habe auf dem Rücken von jemandem gekniet, zwischen seinen Schulterblättern, während ich die Handschellen angelegt habe.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das Video gesehen haben, in dem ein Polizist in Minneapolis auf dem Nacken von George Floyd kniet?

Ich war sofort unglaublich wütend. Und dann wurde ich traurig. Und ich hatte buchstäblich Tränen in den Augen. Es ist der zweite schwarze Amerikaner, der auf dem Boden liegt und ruft: „Ich kann nicht atmen!“, während er von einem Polizisten am Hals fixiert wird.

Der andere war Eric Garner, der 2014 auf Staten Island durch einen illegalen Würgegriff starb.

Ja. Das ist mir unbegreiflich. Wir machen so etwas nicht. Es gibt den Luftröhrenwürgegriff und den Halsvenenwürgegriff. Beim Halsvenenwürgegriff bleibt die Luftröhre frei, aber die Blutzufuhr zum Gehirn wird kurz unterbrochen. Nur für Sekunden. Sie würden nur diesen Würgegriff benutzen, und das auch nur dann, wenn Sie in einer Situation sind, die tödliche Gewalt rechtfertigt.

War es ein rassistischer Mord?

Mein anfänglicher Eindruck war: Es waren sehr schlecht ausgebildete Polizisten.

Sehen Sie an dem Video, dass sich die Polizisten wie Amateure verhalten?

Ich würde nicht sagen: wie Amateure. Aber sie waren einfach nicht gut genug ausgebildet. Sie wirkten unsicher, was sie tun sollen. Wenn jemand sagt: „Ich kann nicht atmen“, dann bringen Sie ihn in eine Position, in der er atmen kann. Als ich gehört habe, dass George Floyd gestorben ist, habe ich gedacht: Irgendein Sergeant oder Police Captain hat versagt und nicht erkannt, dass dieser Polizeibeamte eine Macke hat.

Ist es also ein Systemversagen und kein Einzelfall?

Es ist kein Einzelfall. In unserem Beruf gibt es viele Fälle von Systemversagen. Das hat mehrere Ursachen. Erstens liegt es an der schlechten Finanzierung. Zweitens liegt es an der schlechten Ausbildung. Wie oft im Jahr wird ein Polizist geschult? Keine Polizeibehörde in Amerika wird Ihnen sagen, dass sie genug Geld hat, um einmal im Quartal zu üben. Wir können auch nicht genug bezahlen, um das Personal zu werben, das wir brauchen. Wir brauchen Kriegerpoeten.

Kriegerpoeten?

Sie müssen Krieger sein, wenn es sein muss. Die meiste Zeit aber sollen sie im intellektuellen Austausch mit Menschen stehen. Ich biete Bewerbern, die schon Polizeibeamte sind, bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages einen Bonus von 7500 Dollar. Wir haben das beste Wellnessprogramm im ganzen Land. Beamte können bei uns während der Arbeitszeit Sport treiben. Wir haben eine wunderschöne Landschaft in Oregon. Und trotzdem sind bei jeder Ausschreibung von rund 110 Bewerbern am Ende nur noch vier übrig.

Warum ist das so?

Das liegt auch an unseren Anforderungen. Wir suchen nicht mehr den „Supercop“, der sehr ehrgeizig ist und viele Festnahmen macht. Wir suchen Bewerber mit hoher emotionaler Intelligenz und Empathie. Es hat sich herausgestellt, dass Bewerber, die in ihrer Gemeinde schon ein Ehrenamt übernommen hatten, besonders geeignet sind.

Wie ist das in anderen Orten? Wird dort der starke Mann gesucht?