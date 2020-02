Fernsehdebatte der Demokraten : Bloomberg im Kreuzfeuer

Der Milliardär Michael Bloomberg (links) in seiner ersten Fernsehdebatte zur Präsidentschaftskandidatur der amerikanischen Demokraten am Mittwoch in Las Vegas Bild: AP

„Ich würde gerne darüber reden, gegen wen wir antreten – einen Milliardär, der Frauen als fette Tussis und pferdegesichtige Lesben bezeichnet. Ich meine nicht Donald Trump, sondern Bürgermeister Bloomberg.“ Es dauert nur ein paar Minuten bis Senatorin Elizabeth Warren in dieser Debatte den Ton gesetzt hat. Wer, warum auch immer, geglaubt hatte, dass es ein ruhiger Abend werden würde, sah sich spätestens zu diesem Zeitpunkt getäuscht. Nein, es geht gleich hoch her. Das Publikum johlt wie bei einer wilden Rauferei.

Große Kämpfe hat es in Las Vegas schon viele gegeben. Gerade fiebert die Boxwelt dem Duell von Tyson Fury gegen Deontay Wilder entgegen, das am kommenden Samstag in der glitzernden Stadt in der Wüste Nevadas ausgetragen wird. Die Tatsache, dass sich drei Tage zuvor die Präsidentschaftsbewerber der Demokratischen Partei am selben Ort in ihrer insgesamt schon neunten Fernsehdebatte in diesem Wahlkampf einen verbalen Schlagabtausch liefern, hätte die amerikanische Öffentlichkeit normalerweise wohl nicht sonderlich elektrisiert. Wäre da nicht zum ersten Mal ein Mann mit von der Partie, über den schon seit Wochen heftig diskutiert wird.

Michael „Mike“ Bloomberg ist einer der reichsten Menschen der Welt, war früher Bürgermeister von New York. Einst war er Republikaner, in diesem Jahr aber ist er Hoffnungsträger vieler Demokraten, wenn es um die Frage geht, welcher Kandidat die besten Chancen hätte, im November Präsident Donald Trump zu besiegen. Bisher hat sich Bloomberg noch in keinem Bundesstaat zur Wahl gestellt, erst Anfang März wird er am „Super Tuesday“ aktiv in den Vorwahl-Prozess eingreifen. Im Fernsehen laufen in nahezu jeder Werbepause aber schon jetzt seine Spots rauf und runter.

Die Kritik, dass sich Bloomberg mit seinem Geld den Zugang zu der Debatte „erkauft“ habe, wird an diesem Abend, anders als im Vorlauf der Veranstaltung, von seinen Kontrahenten nur am Rande hervorgebracht. Es sind andere Themen, die seine Mitbewerber Bloomberg regelrecht um die Ohren hauen.

Einer der schwersten Vorwürfe gegen Bloomberg ist, dass dieser als Bürgermeister von New York „rassistische Politik“ verantwortet habe. Gemeint ist vor allem die in seiner Amtszeit – von 2002 bis 2013 – angewandte Polizeistrategie „Stop and Frisk“ (Stoppen und Durchsuchen), bei der Afroamerikaner und Latinos ohne konkreten Anlass auf offener Straße kontrolliert wurden. Während Elizabeth Warren die ihrer Meinung nach halbherzig vorgetragene Entschuldigung Bloombergs zerpflückt, versucht Vermonts Senator Bernie Sanders daraus abzuleiten, dass jemand wie Bloomberg als Kandidat der Demokraten ungeeignet sei, da er keine ethnisch gemischte Wählerschaft mobilisieren könne.

Bloomberg, der von Warren als „arroganter Milliardär“ beschimpft wird, kontert verhalten. Kein persönliches Wort an dieser Stelle an die Menschen, die unter den diskriminierenden Polizeipraktiken in seiner Bürgermeisterzeit gelitten haben. Stattdessen konzentriert er sich auf das wahltaktische Argument. Sollte der linke Sanders, dessen Ideen er im weiteren Verlauf der Debatte noch mit dem Wort „Kommunismus“ umschreiben wird, Kandidat werden, bedeute das sicher „vier weitere Jahre Trump im Weißen Haus“. Das könne man nicht zulassen.

In der nächsten Attacken geht es um Bloombergs herabwürdigende Kommentare gegenüber Frauen – nicht nur die eingangs von Warren zitierten Beleidigungen, mit denen der heute 78 Jahre alte Unternehmer bereits vor Jahrzehnten Mitglieder der britischen Königsfamilie bedacht haben soll – sowie eine Kultur der sexuellen Belästigung in Bloombergs Firma.