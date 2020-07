Umstrittene Pipeline : Amerika droht wegen Nord Stream 2 neue Sanktionen an

Aktualisiert am

Amerika droht wegen Nord Stream 2 neue Sanktionen an

„Zieht euch jetzt zurück, oder riskiert die Konsequenzen“, warnt der amerikanische Außenminister Mike Pompeo Unternehmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Ein Sanktionsgesetz aus dem Jahr 2017 soll auf das Projekt ausgeweitet werden.

Die Vereinigten Staaten haben neue Sanktionen gegen den Bau der Pipeline Nord Stream 2 angedroht. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo kündigte am Mittwoch an, ein Sanktionsgesetz aus dem Jahr 2017 werde auf das Pipeline-Projekt ausgeweitet. Investitionen oder andere Aktivitäten mit Blick auf Nord Stream 2 könnten fortan mit amerikanischen Strafmaßnahmen belegt werden. „Das ist eine klare Warnung an Unternehmen“, sagte Pompeo. „Zieht euch jetzt zurück, oder riskiert die Konsequenzen.“

Die Vereinigten Staaten hatten bereits in der Vergangenheit versucht, eine Fertigstellung von Nord Stream 2 mit Sanktionen gegen die Betreiber von Verlegeschiffen zu verhindern. Der Bau der Pipeline musste deswegen unterbrochen werden.

Nord Stream 2 soll Gas von Russland nach Deutschland transportieren und ist besonders in Osteuropa umstritten. Auch den Vereinigten Staaten ist das Projekt ein Dorn im Auge. Die amerikanische Regierung argumentiert, Europa begebe sich in eine Energie-Abhängigkeit von Russland.