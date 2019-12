© EPA

„Ich könnte die populärste Person in Europa sein. Ich könnte – ich könnte für jedes Amt kandidieren, wenn ich wollte. Aber ich will nicht.“Trump am 2. Januar bei einer Kabinettssitzung, in der er mehr als 90 Minuten lang vor laufenden Fernsehkameras zu seinen Ministern sprachBild: Der amerikanische Präsident am 2. Januar im Cabinet Room des Weißen Hauses in Washington