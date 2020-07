Diskussionskultur : Politiker dürfen die Meinung ändern

Donald Trump hat seine Meinung geändert. Er ist nun für Mund-Nase-Masken. Vorher war er lange dagegen. Oder tat jedenfalls so. Der Präsident vermied es, sich mit Maske sehen zu lassen, und wenn es doch einmal geschah und man ihn fragte, warum so selten, antwortete er, dass er Journalisten nicht die Freude machen wollte, ihn damit zu erwischen.

Auch sonst hielt er Masken nicht für nötig, forderte Journalisten in Pressekonferenzen sogar auf, sie abzunehmen. Jetzt aber sagte er dem Sender „Fox Business“, dass Masken ihn nicht störten und er durchaus selbst schon einmal eine getragen habe, eine schwarze, und es habe ihm eigentlich gefallen, wie er damit aussah. Nämlich wie der Lone Ranger. Das ist ein Westernheld.

Trump versucht offenkundig, einen Fehler zu korrigieren, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Der Fehler wurde vor aller Augen gemacht und hatte wohl schlimme Folgen. Zuletzt meldete Amerika mehr als 55.000 neue Infektionen an einem einzigen Tag. Der Gouverneur von Texas, ein Vertrauter Trumps, verhängte am Donnerstag eine Maskenpflicht. Die gibt es in Deutschland seit zwei Monaten. Der amerikanische Präsident steht da wie jemand, den man erst in einer Rakete um die Erde fliegen muss, damit er glaubt, dass sie rund ist.

Die Reaktionen lenkten den Blick allerdings nicht nur auf die Schwächen Trumps, sondern auch auf die seiner Beobachter. Im Netz brach sich Schadenfreude Bahn, und amerikanische Fernsehsender ergötzten sich daran, Trump als Umkipper zu entlarven, was freilich so anspruchsvoll war wie auf einer Forellenfarm zu angeln.

Portale wie die „Huffington Post“ puzzelten ganze Artikel zusammen aus den spöttischsten Twitter-Kommentaren. Die Freude darüber, dass der Präsident seine Meinung änderte, wurde übertroffen von der Freude, dass man es besser gewusst hatte als er.

Das ist nicht neu. Schon seit einiger Zeit gilt es vielen als Ausweis eines kritischen Geistes, Politikern nachzuweisen, dass sie mal ihre Meinung geändert haben. Fast immer ist das mit dem Vorwurf verbunden, da könne etwas nicht stimmen, da solle doch die Öffentlichkeit getäuscht werden.

Im Zeitraffer konnte man das kürzlich sehen, als es um die Virologen ging. Die änderten ihre Meinung sogar binnen Tagen. Große Empörung. Aber völlig umsonst. Die Virologen erklärten, dass sie täglich dazulernten. Wer lernt, korrigiert sich. So einfach.

Mit Einsichten ändern sich Meinungen

Etwas komplizierter ist es in der Politik. Politiker stehen für bestimmte Positionen, die sie nicht einfach abräumen können. Aber Positionen sind nicht so etwas wie Gene, die einem nun einmal mitgegeben sind. Sie leiten sich ab aus Einsichten, und wenn diese sich verändern, verändert sich im Idealfall auch das Handeln.

Kleines Beispiel aus der Praxis: In Frankfurt gibt es derzeit Ärger, weil viele Leute draußen trinken, teilweise auch saufen, und ihren Abfall auf die Straße werfen. Es liegt ein Drittel mehr Müll in der Stadt als vor Corona. Die Umweltdezernentin, eine Grüne, ärgert sich darüber. Sie sei nie eine Freundin von „Law and Order“ gewesen, sagte sie diese Woche, aber sie habe ihre Meinung geändert. Sie finde gut, was der Sicherheitsdezernent von der CDU gegen die Vermüllung unternehme. Der setzt unter anderem auf doppelt bis zehnfach so hohe Bußgelder. Ist es gut, dass die Umweltdezernentin sich korrigiert? Ja. Ist es riskant? Nochmal ja.

Jemand könnte ihre alte und ihre neue Meinung gegenüberstellen und behaupten, sie sei ein Fähnchen im Wind. Diese Verdrehungstechnik ist erst richtig groß geworden durch die Möglichkeiten des Internets. Jeder, der will, kann Äußerungen von Politikern über Jahrzehnte zurückverfolgen. Fast jeder wird schon einmal etwas gesagt haben, das er heute anders sieht.

Früher fand kaum jemand Sushi toll

Das gilt allerdings nicht nur für Politiker, sondern für jeden Menschen. Dachten nicht fast alle noch im Februar, Covid-19 sei allein Chinas Problem? Schreiben nicht Zeitungen seit zwanzig Jahren, das Ende von Merkel sei nah? Ja, im Jahr 2000, als sie gerade Parteivorsitzende geworden war, orakelte ein Feuilletonist der „Süddeutschen Zeitung“: „Ich fürchte, wir werden einer Verbrennung entgegensehen.“ Ein Jahr später titelte der „Spiegel“: „Das Vertrauen ist weg.“ Noch mal zwanzig Jahre früher fanden die meisten Deutschen die Vorstellung, rohen Fisch auf kaltem Reis zu essen, schlichtweg scheußlich. So ändern sich die Zeiten und die Meinungen.

Für die Demokratie ist es wichtig, dass Politiker ihre Meinung ändern. Entscheidend ist, aus welchem Grund. Gut, wenn sie etwas verstanden haben. Schlecht, wenn sie bloß so tun. Das ist kritisch zu prüfen. Wendehälse dürfen nicht durchkommen mit ihren Manövern. Aber der Wunsch, eine Meinungsänderung zu verstehen, sollte größer sein als die Lust, einen Politiker stolpern zu sehen.