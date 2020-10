Ankündigung auf Twitter : Trump kehrt noch am Montag ins Weiße Haus zurück

Der mit dem Coronavirus infizierte amerikanische Präsident Donald Trump verlässt heute noch die Klinik und kehrt ins Weiße Haus zurück. Das teilte Trump auf Twitter mit. Er werde das Walter-Reed-Miliärkrankenhaus um 18.30 Uhr Ortszeit verlassen. Trump appellierte in dem Tweet an die Amerikaner: „Fürchtet euch nicht vor Covid! Lasst es nicht Euer Leben dominieren. Unter der Trump-Regierung haben wir wirklich großartige Medizin und Wissen entwickelt.“ Er fühle sich „besser als vor zwanzig Jahren“ versicherte der 74 Jahre alte Präsident. Trump war am Donnerstag positiv auf Corona getestet worden und am Freitag in das Krankenhaus gebracht worden.

Kurz zuvor hatte er, ebenfalls in einem Tweet, die Fahrt in seiner Panzer-Limousine zu seinen vor dem Krankenhaus wartenden Fans gerechtfertigt. Diese hätten Stunden, sogar Tage vor dem Krankenhaus gestanden, um ihrem Präsidenten Respekt zu zollen, schrieb er. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätten ihn die Medien als „unhöflich“ beschrieben. Kritiker werfen Trump vor, durch seine Corona-Infektion die Wageninsassen gefährdet zu haben.

In einer Pressekonferenz wurde Trumps Leibarzt scharf dafür kritisiert, die Spazierfahrt des Präsidenten am Vortag erlaubt zu haben. Sean Conley erwiderte, dass dies nach Konsultationen mit Spezialisten als sicher eingeschätzt worden war.

Trumps Ärzte erläuterten, dass der Präsident die Kriterien für eine Entlassung erfülle und das Militärkrankenhaus im Laufe des Tages verlassen werde. Trump habe in mehr als 72 Stunden kein Fieber gehabt und auch keine fiebersenkenden Mittel erhalten und weise normale Sauerstoffwerte auf. Der Präsident sei jedoch „noch nicht ganz aus dem Schneider", so die Ärzte vor Journalisten. Der Leibarzt von Donald Trump, Sean Conley, rechnet damit, dass er erst kommende Woche Entwarnung für den Krankheitsverlauf des Präsidenten nach der Coronavirus-Infektion geben kann. „Wenn wir durch das Wochenende bis zum Montag kommen und sein Zustand genauso bleibt oder sich verbessert, dann können wir alle schließlich erleichtert aufatmen“, sagte Conley am Montag.

Zugleich betonte er, dass Trump im Weißen Haus „24 Stunden am Tag erstklassige medizinische Versorgung“ bekommen werde. Es brauche aktuell nichts, was man ihm nur in der Klinik bieten könne.

Auf die Nachfrage, ob Trump Nebenwirkungen auf seine Medikation zeige, erwiderte Conley nur: „Er ist zurück. Sie haben seine Tweets gesehen, seine Videos, sie werden ihn bald persönlich sehen.“ Angesprochen auf Trumps Tweet, dass man sich vor dem Covid-19-Virus nicht fürchten sollte, antwortete der Arzt jedoch ausweichend: „Ich werde nicht auf etwas eingehen, was der Präsident gesagt hat“.

