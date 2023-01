Trauerfeier im Vatikan : „Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams“

Papst Franziskus hat in seiner Predigt während der Totenmesse für Benedikt XVI. nur wenig direkten Bezug auf seinen Vorgänger genommen. Der Pontifex sprach am Donnerstag vor allem über Hingabe für Gott und Vertrauen auf den Herrn. Erst ganz am Schluss sagte der Argentinier vor dem Holzsarg des emeritierten Papstes: „Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst!“ Jesus wird in der katholischen Kirche oft als Bräutigam bezeichnet.

Franziskus ging besonders auf Benedikts Gottvertrauen ein, seine Hingabe im Gebet und die Liebe zum Evangelium. Er erinnerte zudem an die Mühen des Papsttums, die schwierigen Aufgaben, denen sich „ein Hirte“ stellen müsse - „zwischen Kreuzungspunkten und Widersprüchen“, sagte Franziskus, der der Trauerfeier vorstand und die Predigt hielt. Zelebriert wurde die Messe wegen Franziskus' gesundheitlichen Schwierigkeiten von Kardinal Giovanni Battista Re.

130 Kardinäle und auch viele Politiker

Gottvertrauen aber bringe die Sanftmut hervor, sagte Franziskus weiter, „die fähig ist zu verstehen, anzunehmen, zu hoffen und alles zu wagen“ - auch über das Unverständnis, das dies hervorrufen könne, hinaus. Es lasse den Hirten verstehen, was zu tun ist, und passe sein Herz und seine Entscheidungen den Zeiten Gottes an.

Schließlich erwähnte Franziskus die Rolle der Katholiken, die einem Papst anvertraut seien. Sie begleiteten sein Leben und vertrauten es anschließend Gott an. Er rief die Gläubigen dazu auf, Benedikt mit Dankbarkeit und Hoffnung noch einmal jene Liebe zu erweisen, die nicht vergehe. „Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun, die er uns im Laufe der Jahre zu schenken wusste“, so Franziskus.

Zehntausende waren auf den Petersplatz gekommen, um an dem Requiem für den am Samstag gestorbenen Benedikt teilzunehmen. Rund 130 Kardinäle wohnten dem Gottesdienst bei, wie Vatikansprecher Matteo Bruni mitteilte. Darunter waren auch die deutschen Kardinäle Reinhard Marx, Rainer Maria Woelki und Gerhard Ludwig Müller. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren auch 300 Bischöfe unter den Gästen. Aus Benedikts Heimat Deutschland nahmen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an der Trauerfeier teil.

Nach der Messe ist die Beisetzung im kleinen Kreis in den Grotten unterhalb des Petersdoms geplant. Benedikt war am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Er gilt als erster Papst der Neuzeit, der aus Altersgründen zurücktrat.