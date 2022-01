Deutschland und Amerika : Tony und Annalena reden über Russland

Annalena Baerbock war am Mittwoch zum ersten Mal als Außenministerin in Washington. Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie landete, nannte ihr amerikanisches Gegenüber Antony Blinken nach einer kurzen Begegnung „Tony“, und Tony revanchierte sich mit der Versicherung, schon das erste Treffen unlängst in Liverpool sei „terrific“ gewesen. Jetzt sei es „really a pleasure“, sich wiederzusehen. Dann flog Baerbock zurück nach Berlin.

Diese Geschichte hat allerdings eine Vorgeschichte, und die ist weniger kurz und weniger nett. Die Hauptfigur ist der russische Präsident Wladimir Putin. Der hat Russlands Nachbarland Ukraine im Visier, seit es sich dem Westen zuwendet. 2014 hat er die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und im Osten des Landes zwei separatistische Rebellenregimes aufgerichtet. Jetzt zieht er wieder Truppen zusammen und droht mit Krieg.

Zugleich werden seine Worte immer schärfer. Die Reihe beginnt am 18. November. An diesem Tag sagte er, wenn die NATO Militäreinrichtungen in die Ukraine verlege, überschreite sie eine „rote Linie“. Das ist eindeutig. Die Metapher der „Linie“, die keiner übertreten darf, hat eine klare Bedeutung: Ab hier wird es blutig.

Putin redet sich in Rage

Danach hat Putin sich weiter in Rage geredet. Am 17. Dezember veröffentlichte sein Außenministerium die fix und fertig ausformulierten Entwürfe zweier Verträge, welche die Vereinigten Staaten und die Mitglieder der NATO bitte unverzüglich unterzeichnen sollten. Sie enthielten unannehmbare Forderungen wie den Abzug aller amerikanischen Atomwaffen aus Europa oder die Garantie, die Ukraine niemals in die NATO aufzunehmen. An Amerika ging der Vorschlag, keine Seite solle Militär in Regionen stationieren, wo das „von der anderen Partei als Bedrohung wahrgenommen werden könnte“. Kurz gefasst heißt das: Amerika und Russland teilen sich die Welt in Einflusszonen, wo die andere Seite nichts zu suchen hat.

Kaum waren die Vorschläge in der Welt, machte Putin klar, dass er sie zu jener Kategorie zählt, die nicht abgelehnt werden kann. Er begann zu drohen. Am 21. Dezember ließ er wissen, wenn der Westen bei seiner „aggressiven Haltung“ bleibe, werde Russland „militärtechnische Maßnahmen“ ergreifen. Zwei Tage darauf verlangte er, die geforderten Garantien müssten „sofort, jetzt“ kommen. „Leeres Gerede“ komme nicht infrage. Weitere vier Tage darauf, am 27. Dezember, deutete er an, was Moskau tun werde, wenn der Westen sich nicht spute: „Das hängt davon ab, was unsere Militärexperten mir vorlegen.“

Der Westen hat in den letzten Wochen einige Formulierungen entwickelt, um dieser Spirale der Drohungen entgegenzutreten. Baerbock und Blinken haben sie in Washington wiederholt. Der Amerikaner nannte die Konsequenzen, die Russland im Fall eines neuen Angriffs auf die Ukraine drohen würden, „massiv“, Baerbock nannte sie „schwer“. Das entsprach der Wortwahl, auf welche sich der Westen in den vergangenen Wochen ge­einigt hat.

Die Pfade des Westens

Blinken ging aber am Mittwoch noch ein Stück weiter. Neben Baerbock stehend, hat er Worte gewählt, die als Zurückweisung der Moskauer Ultimaten verstanden wer­den müssen. Zuerst hat er Putins Versuch, den Westen durch Zeitdruck zu hetzen, kühl abperlen lassen. Zwar werde es „Dinge geben, die wir alle relativ schnell tun können“, sagte er. Wenn man sich zusammensetze, würden aber auch Themen aufkommen, die länger bräuchten. Keine Rede also von „sofort, jetzt“.

Dann aber hat Blinken einen noch wichtigeren Punkt gesetzt: Er sagte, dass Putin mit Einschüchterung nichts erreichen werde. In einer Atmosphäre von „Eskalation und Drohung mit einer Waffe an der Schläfe der Ukraine“ werde es keine Fortschritte geben. Anders gesagt: Wenn du so weitermachst, kriegst du gar nichts. Putin könne jetzt also zwischen zwei „Pfaden“ wählen: dem von „Diplomatie und Deeskalation“ und dem der „Abschreckung“ samt „massiver Konsequenzen“ für Russland, falls es die Ukraine angreife.