Weltweit Proteste gegen Rassismus : „Wir haben genug gesehen und zu lange nichts getan“

Trotz Corona-Pandemie haben am Samstag weltweit zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Ein Schwerpunkt der Protest lag dabei in Deutschland. Die meisten Teilnehmer wurden aus Hamburg gemeldet. Die Polizei sprach von 9000 Teilnehmern am Jungfernstieg, erlaubt waren wegen der Corona-Maßnahmen nur 525. Es sei sehr eng vor Ort und die Polizei befinde sich im Gespräch mit den Veranstaltern, sagte eine Polizeisprecherin. Eine weitere Kundgebung war für den nahe gelegenen Rathausmarkt angemeldet. Die Hamburger Polizei hatte bereits vor den Demonstrationen ihre Solidarität erklärt. „Wir sind an eurer Seite!“, twitterte sie vor Beginn der Kundgebungen. „Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können.“ Bereits am Vortag hatten etwa 4500 Menschen vor dem Amerikanischen Konsulat am Alsterufer in Hamburg gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert – angekündigt waren lediglich 250.

In Berlin demonstrierten rund 15.000 Menschen auf dem Alexanderplatz gegen Rassismus und Polizeiwillkür. Wegen der vielen Teilnehmer an der Kundgebung unter dem Motto „Black Lives Matter“ sperrte die Polizei die umliegenden Straßen für den Verkehr. Zugleich lobte sie auf Twitter, „dass von vielen auf ausreichend Abstand und das Tragen von Mundschutz geachtet“ werde. Insgesamt waren in Berlin 14 Versammlungen angemeldet, unter anderem auch wieder von Rechtsextremisten sowie von Kritikern der Corona-Einschränkungen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 800 Beamten im Einsatz.

Frankfurt am Main zählte 8000 Demonstranten. Nicht mal eine Stunde nach dem Beginn der Kundgebung sei der Römerplatz bereits voll gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Weitere Teilnehmer könnten deshalb auf den nahe gelegenen Paulsplatz ausweichen. „Bisher ist alles friedlich“, sagte der Sprecher am Samstagmittag. Auch die Hygiene- und Mundschutzregeln würden eingehalten.

Mehr zum Thema 1/

In München versammelten sich rund 7000 Menschen. Genehmigt war die Demonstration am Königsplatz nur für 200 Teilnehmer. „Die Abstandsregeln werden derzeit nicht eingehalten“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatzleiter müsse nun entscheiden, wie mit der Situation weiter umgegangen werde.

In Düsseldorf prangerten ebenfalls mehrere Tausend Menschen Rassismus bei einer Demonstration an. „Wir haben genug gesehen und zu lange nichts getan. Es ist Zeit, tätig zu werden“, erklärte die 23-jährige Sephora Bidiamba am Samstag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Angemeldet waren der Polizei zufolge zuvor 2000 Menschen. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass mehr Demonstranten auf den Straßen waren als erwartet. Zwar war die Demo als stiller Marsch geplant, aber immer wieder waren die Rufe „No Justice, No Peace“ und „Black Lives Matter“ zu hören.

Auch aus weiteren deutschen Städten wurden Demonstrationen mit geringerer Teilnehmerzahl gemeldet.

Die Proteste hatten am Samstag in Australien begonnen. Dort gingen landesweit Zehntausende auf die Straßen, obwohl die Regierung wegen einer möglichen Coronavirus-Ansteckungsgefahr davon abgeraten hatte. In Sydney wurde die Kundgebung erst kurz vor Beginn durch einen Gerichtsbeschluss genehmigt – die Behörden hatten sie ursprünglich untersagt. Viele der in schwarz gekleideten Demonstranten hielten Protestschilder hoch und trugen Atemschutzmasken mit der Aufschrift „Ich kann nicht atmen“ – in Anlehnung an die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd, der Ende Mai infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes in der amerikanischen Metropole Minneapolis gestorben war.