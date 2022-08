Tiefengeothermie : Deutschlands ungehobener Energieschatz

Am Bohrplatz im Kammerforst, dreißig Kilometer nördlich von Karlsruhe entfernt und vor der Haustür der Kleinstadt Graben-Neudorf, kommt Texas-Romantik auf. Ein 38 Meter hoher Bohrturm, eine schlammige Baustellenstraße, Bohrköpfe mit künstlichen Diamanten, Hunderte rot und grün la­ckierte Futterrohre zur Auskleidung des Bohrlochs lagern auf der Baustelle. In dem Waldstück bohren Arbeiter, Bergbauingenieure und Geologen gerade drei Kilometer tief ins Erdreich. Schon in drei Jahren soll hier ein Tiefengeothermie-Kraftwerk Strom und Wärme für das Fernwärmenetz produzieren. Die Wärme könnte für etwa 15 000 Haushalte reichen.

Lange stand die Tiefengeothermie im Schatten von Wind, Sonne, Biogas und Wasserstoff – den anderen erneuerbaren Energieträgern. Der drohende Gasnotstand und der schleppende Windenergieausbau haben nun die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die heißen Quellen im Erdreich gelenkt. Derzeit beträgt der An­teil des mit Geothermie produzierten Stroms in Deutschland weniger als ein Prozent: 350 Gigawattstunden im Jahr. Wenn es nach der „Deutschen Erdwärme“, einer erst 2015 gegründeten Firma aus Karlsruhe, und den meisten Politikern geht, dann könnte es am Oberrheingraben zwischen Frankfurt und Basel in den nächsten zwanzig Jahren bis zu fünfzig Geothermiekraftwerke geben. Derzeit wird an etwa zwanzig Standorten gebohrt oder gebaut. Der Vorteil der Tiefengeothermie im Vergleich zur Oberflächengeothermie ist: Das aus etwa 3500 Metern hochgepumpte Thermalwasser kann Kleinstädte vollständig mit Fernwärme versorgen, die Oberflächengeothermie nur ein Quartier oder ein Schwimmbad.

Das heiße Thermalwasser im Oberrheingraben könnte insgesamt ein Potential von mehr als 100 Terawattstunden pro Jahr haben. So gut wie am Oberrhein­graben sind die Voraussetzungen für „hy­drothermale Geothermie“, also die Energiegewinnung aus heißem Wasser, nur noch im bayerischen Molassebecken. Nach einer Berechnung der Fraunhofer-Institute könnten in Deutschland 300 Te­rawattstunden pro Jahr an Wärme aus Erd­wärme gewonnen werden, das wären ein Viertel des gesamten Wärmebedarfs in Deutschland und ein erheblicher Beitrag zur Dekarbonisierung und Reduzierung der CO 2 -Emissionen. Würde das Erdwärmepotential am Oberrhein mit fünfzig Anlagen perfekt ausgenutzt, könnten jährlich etwa 16 000 Gigawatt Wärme in die Netze gespeist werden.

Bei 150 Grad kann man problemlos Strom erzeugen

Verglichen mit einem Atomkraftwerk ist die Leistungsfähigkeit von Geothermie­anlagen allerdings eher gering: Ein durchschnittliches Atomkraftwerk produziert pro Jahr 8000 Gigawattstunden Strom, eine mo­derne Geothermieanlage wie die bei Graben-Neudorf geplante könnte jährlich 320 Gigawattstunden in das Fernwärmenetz und 48 Gigawattstunden in das Stromnetz speisen. Aus Sicht der Fraunhofer-Forscher ist die politische Förderung der Geothermie immer noch zu gering: Die wirtschaftlichen Risiken seien noch zu groß, Deutschland sei „geothermisch unter­exploriert“. Es gebe noch einiges zu erkunden. Wenn man berücksichtige, heißt es in dem Gutachten der Forscher, dass zur Mobilisierung von einem Gigawatt thermischer Leistung bis zu hundert Tiefenbohrungen notwendig seien, dann müsse die Bundesförderung auf mindestens 60 Milliarden Euro aufgestockt werden.